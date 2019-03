Este es el tiempo para la primavera en Asturias según las témporas

Esta primavera será más bien soleada, fresca aunque no en exceso o de continuo ,y tendrá zarpazos de frío y lluvia como si fuera invierno. Así se puede interpretar la primera témpora del año, la primaveral, un popular y ancestral método de predicción del tiempo. Viene a decir que la situación meteorológica de tres días –los indicados en cada témpora, en base al calendario cristiano– da idea de cómo será en general en toda la estación.

Así las cosas, las témporas de primavera son este año los días 13, 15 y 16 de marzo (de acuerdo al miércoles, viernes y sábado de la segunda semana de Cuaresma, como marca la tradición). El miércoles fue un día invernal de libro, frío y lluvioso, algo que llegó de forma repentina e imprevista ya que las últimas semanas han sido más bien soleadas y de temperaturas suaves. Precisamente una situación que se ha vivido este viernes y también el sábado, de cumplirse las previsiones de cielos despejados y más bien calor.

Con todo no faltan detractores del método de las témporas, del que en Asturias van quedando pocos interpretadores y que se recoge año tras año en el popular Calendario Zaragozano, donde figuran las fechas concretas anuales.

La próximas, las de verano, serán el 12, 14 y 15 de junio; las de otoño, el 18, 20 y 21 de septiembre, y las de invierno, 18, 20 y 21 de diciembre. O lo que es lo mismo: el tiempo que hará en verano será más o menos el que se produzca el miércoles, viernes y sábado de la primera semana de junio después de Pentecostés; el de otoño, el que haga esos tres días siguiente al 14 de septiembre, la Exaltación de la Santa Cruz; y el de invierno, las misma tres jornadas posteriores a Santa Lucía (día 13).

Como todo, cada uno es libre de creer o no, y seguir a las témporas o a la Agencia de Meteorología, donde los científicos sí que tienen datos y estudios suficientes y más que fiables para poder decir si mañana lloverá o no. Aunque tal y como está de caprichoso el tiempo en los últimos años más vale no intentar anticiparse y amoldarse a lo que uno vea cada día desde la ventana en directo. Al menos, será lo más seguro.