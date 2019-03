La hija de Ardines rompe su silencio: "Es triste que se juzgue más a la persona asesinada que a los propios asesinos"

La hija de Javier Ardines, el concejal de IU asesinado el pasado agosto en Belmonte de Pría, ha roto su silencio para quejarse de la ola de habladurías que ha despertado la detención de sus asesinos. "Aunque tenga motivos para tapar la boca a muchos, elijo mi paz. No me queda la menor duda que muchas personas hablan por hablar, otras por aparentar, otras por hacer daño y ante tanta estupidez, lo mejor es ignorar. Me quedo con todas aquellas personas que valorarán tal y como eras sin meterse en un aspecto de tu vida personal, ya que ahí solo le debías explicaciones a tu familia y a nadie más. Es muy triste que en esta sociedad se juzgue más a la persona asesinada que a los propios asesinos", ha escrito Alba en su cuenta de Instagram, en la que ha colgado también una fotografía de Ardines con su nieto a bordo de un tractor.

Alba Ardines añade: "Al 2019 le pedí justicia y agradezco en el alma a todos aquellos que hicieron que se hiciera posible, que todo el peso de la ley recaiga sobre los culpables. A mí ya nada ni nadie me va a devolver a mi padre, al menos tengo el alivio de que puedo poner cara y nombre a sus asesinos".

La hija de Ardines expresa todo su amor filial y la admiración por su padre. "Tuve la grandiosa suerte de disfrutarte mientras pude, y ahora tengo la suerte de recordar todos los momentos vividos a tu lado, que nada ni nadie los podrá borrar porque tienes la capacidad de ser sin estar. Tu nieto y yo te echamos mucho de menos. Te quiero papá", finaliza el texto.