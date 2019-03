La lucha contra el cambio climático "seguirá en las calles", avisan los jóvenes

"Si no hay planeta, no hay futuro", "Menos polución, más revolución", "El cambio está en la calle, no en los parlamentos", "Ni sumisos ni pasivos, estudiantes combativos"... Estos fueron algunos de los lemas de protesta que se escucharon ayer por las calles de Oviedo y Gijón contra el cambio climático. Por primera vez los estudiantes asturianos respaldaron una "huelga verde", que movilizó a jóvenes de casi sesenta ciudades españolas y cientos más en toda Europa. "Hemos dado el primer paso; el 8-M también empezó así y la manifestación acabó siendo multitudinaria", justificaron así los organizadores el escaso seguimiento que tuvo la iniciativa en la región. Apenas participaron 200 personas. Sin embargo, subrayaron, "este solo es el principio de un movimiento ecologista que continuará en las calles".

"No queremos que se nos asocie con ningún partido porque al final eso es lo que rompe el mensaje", defendieron Luis Fernando Guevara y Malena Cortina, del Sindicato de Estudiantes. La portavoz del colectivo, Anahí López, incidió en el mensaje: "Los culpables (del cambio climático) no somos nosotros, sino el sistema capitalista". "¿De qué vale luchar por nuestros derechos sociales o la igualdad si no tenemos un planeta en el que disfrutarlos?", preguntó con preocupación Andrés Cadenas, de 16 años. Además, según advirtió el joven ovetense Gonzalo García, Asturias "sería una de las regiones más afectadas". "Nos preocupan los cambios de temperatura que estamos sufriendo", dijeron por su parte Natalia Rodríguez y Alicia Arrontes, de 15 años. "No sabemos lo que estamos haciendo, nos estamos cargando nuestro futuro", clamó en Gijón Xana Palacios, de 16 años. La protesta fue respaldada por los pensionistas, las kellys y la Plataforma Contra la Contaminación.