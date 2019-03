Una auditoría cuestionó gastos en marisco, joyería, ropa para bebé y quitaesmalte, realizados en la etapa de Mallada en Hunosa

Un auditor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuestionó en 2015 gastos realizados en la etapa de Teresa Mallada como presidenta al frente de la empresa minera Hunosa. Aunque el informe de auditoría analiza los gastos tramitados a través de la caja de la empresa, que ascienden a algo más de 88.000 euros, repara en mayor profundidad en la partida denominada "gastos por anticipos de viaje de la Presidencia de la empresa" porque, según advierte, "se han incluido partidas que no parecen obedecer a esta naturaleza" y en las que hay facturas de "marisco para llevar" (316 euros), productos de joyería, camisetas y ropa para bebé, quitaesmalte, productos electrónicos, infusiones chicles, comidas en la cafetería de Hunosa, compras en supermercados y pastelería, entre otras, tal y como adelanta LA NUEVA ESPAÑA en su edición impresa de hoy. La auditoría de la SEPI también señala que las transferencias para pagar dos máster realizados por Mallada en su etapa al frente de la empresa minera, cuyo importe asciende a 6.988 euros, no contaban con "la oportuna conformidad" previa.

La candidata del PP a la presidencia del Principado sostiene que la difusión de esa auditoría, cuya existencia se había aireado en los mentideros políticos de la región en las últimas semanas, tiene una finalidad política de "acoso y desprestigio contra mí porque hay determinados círculos de poder que no quieren que sea la próxima presidenta del Principado". Teresa Mallada aseguró que esa auditoría fue objeto de alegaciones por parte de Hunosa, en las que se da la correspondiente explicación y justificación de todos las facturas y añadió que no se trata de gastos realizados por ella sino a instancias de la jefe de Protocolo de Hunosa que, además, es tesorera del PP asturiano. Los servicios de fiscalización de la SEPI, entidad de la que depende Hunosa, no dieron curso de ese informe al Tribunal de Cuentas ni a ninguna otra instancia en estos cuatro años, según recalcaron desde el entorno de la candidata popular a las elecciones autonómicas.

Podemos ha convocado para estar tarde una rueda de prensa sobre la auditoría practicada hace cuatro años a la empresa minera, en la que intervendrán el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, y el consejero que representa a la formación morada en el consejo de administración de Hunosa, José Ángel Gayol.

