Un hotel asturiano, famoso en toda España gracias a Casillas y a su cartel a favor de los perros

Que un futbolista internacional de la talla de Iker Casillas se fije en algo que has hecho en tu negocio y te lo promocione en toda España y en todo el mundo a través de sus redes sociales no es algo sencillo. Y eso lo ha conseguido un pequeño hotel asturiano gracias a un cartel a favor de los perros que los responsables de este local colgaron en la entrada de su establecimiento hace días. ¿La razón? Defender la presencia de perros en su negocio. Gracias a Casillas el cartel lo han visto ya casi 14 millones de personas (los que siguen a Casillas en Instagram).

El cartel lo colgaron los apartamentos rurales Monterodiles situados en Villaviciosa.



"Los perros son bienvenidos a este hotel. Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas. Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran los muebles. Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido", aseguraban en el simpático cartel que ha dado la vuelta al mundo. No es extraño que un establecimiento hotelero o hostelero de Asturias de la bienvenida a los perros. De hecho en la región se han llegado a crear mapas de negocios en los que se admite que entres con tu animal de compañía. Se trata de una guía que crece cada día más. Tanto como los dueños de mascotas en el Principado.



La genialidad de este hotel (calificada así por el propio Casilllas) ha hecho que reaccionen más de 100.000 personas a la publicación del portero. Algunos de los que llegaron a comentar (y a aplaudir) el texto colgado en la entrada de los apartamentos rurales son tan famosos como el cantante Pitingo. "Mi perro te lo agradece eternamente. No lo puedo llevar a ningún sitio y es más bueno que el pan", aseguró un usuario de Instagram.



Eso sí, como todo lo que pasa en redes sociales no está exento de polémica ni mucho menos. Al mensaje colgado por Casillas también le surgieron algún que otro "troll". Entre otros varias personas que se quejaban de que no a todos les agrada que haya perros en los hoteles o que incluso hayan pasado por las habitaciones en las que se van a quedar a pernoctar durante unas vacaciones. Hay opiniones para todos los gustos.