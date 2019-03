"Si entro en un banco a atracar a cara descubierta me piden autógrafos", asegura "El Solitario" asturiano

"Si entro en un banco a atracar a cara descubierta me piden autógrafos, porque soy más conocido que Fernando Alonso". Así se defendió está mañana Miguel Ángel Álvarez Riestra -más conocido como "El Solitario" asturiano-, para quien el Ministerio Fiscal solicita 10 años de prisión por dos atracos a mano armada en sendas sucursales de una entidad bancaria en Oviedo. En una de ellos esgrimida un cuchillo jamonero y en el otro uno grande de cocina.

Riestra nego rotundamente ser el autor de los hehos porque en aquel momento vivía con su hija en Santander y no podía abandonar Cantabria sin permiso judicial al estar en libertad condicional.

"Jamás cogí un cuchillo. Pistolas si, pero cuchillos No, por favor", aseguró antes de negar también que estuviera amenazado por nadie cuando atacaba. "Juro por lo más sagrado que en esas fechas (2016) no estaba en Asturias", incidió. Y añadió que en Cantabria había un atracador que se hacía pasar por él, y que se enteró por la prensa. Durante las vista oral declaran las empleadas de las sucursales bancarias. La mayoría no lo pudieron reconocer, y dos dijeron no estar seguras al 100%.

Pero una clienta que estaba en la segunda oficina atracar a lo reconoció "por los ojos" y al hablar. Uno de los policias que practicó las investigaciones también lo reconoció sin dudas,aunque matizó que "su fisonomía está cambiada".