Rivera, en Oviedo: "Hay que recordar a Casado que Ciudadanos no es su enemigo"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha contestado a Pablo Casado, líder del PP, en un desayuno informativo en Oviedo. Rivera ha rechazado que llegue "tarde" su oferta de pacto de gobierno, tal y como criticó Casado."Ahora es el momento", ha reiterado Rivera, que insistió: "Ahora es el momento de tender la mano. De buscar un gobierno sensato, un gobierno liberal, progresista y constitucionalista".

Rivera conminó a Casado a "pensar más en tu país que en tu partido: debe recordar que Ciudadanos no es su enemigo". Igualmente, incidió en que Cs debería liderar un pacto de gobierno. "No es lo mismo un gobierno encabezado por un partido nuevo que por otro viejo, por un partido moderado que por otro escorado hacia la derecha. Casado dice que hay que unir a la derecha, Sánchez a la izquierda; y yo digo que hay que unir España", señaló en su visita a Asturias, donde fue presentado por Juan Vázquez, candidato de su partido a presidir el Principado.

Rivera no escatimó en elogios hacia el exrector de la Universidad de Oviedo. "Un presidente autonómico tiene que ser una persona capaz, preparada, con capacidad de diálogo y consenso, moderada, y leal con España. Juan Vázquez tiene todas esas características, que viene de trabajar mucho de fuera de la política. Asturias se merece un presidente como Juan Vázquez, Asturias es moderación, tiene que ser tierra de pactos. Envidio mucho esta tierra, me gusta como compatibilizáis lo que queréis a vuestra tierra, vuestra identidad, con la lealtad a España. Y en mi tierra, Cataluña, te hacen escoger. ¿Y yo qué hago? Pelear para que no haya que escoger. Cómo os sentís asturianos, reivindicáis vuestra historia, cultura e identidad, con lealtad absoluta a la Constitución y España. Ése es el modelo que quiero", proclamó Rivera, que también lanzó un dardo a la asturiana Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. "Con Adriana Lastra no se puede hablar, te insulta, te llama facha por ser español", dijo.

Rivera ha vertebrado su discurso describiendo unas elecciones del 28 de abril en la que hay que elegir entre "quienes separan" y los que apuestan por "la igualdad" entre españoles. "Sánchez es el problema y hay que enviarle a la oposición", recalcó. "A ver si nos aplicamos el cuento y dejamos de enredar con el cuerpo de Franco y los neardentales y el aborto. Esto es política, no es una clase de arqueología", añadió.

Rivera habló de la necesidad de "pactos de estado" en temas como "educación, despoblación o energía". Y se refirió a los problemas que causa el coste energético en la industria asturiana. "El problema para solucionar eso no es ser de izquierda, derecha o medio pensionista, es tener un pacto por la energía. No peleemos si nucleares o térmicas. El debate es cómo pagamos la factura y qué va a hacer el Estado. No se puede hacer un pacto de la energía contigo mismo.", propuso, explicando que apuesta por un "pacto nacional por la energía, impulsado con los sectores económicos, expertos y agentes sociales".

También se refirió a la descarbonización. "Hay que hacer una revolución tranquila, tiene que ser una transición energética. No podemos pasar de la noche al día sin pensar en las consecuencias. Un mix energético, un porcentaje de cada energía", manifestó Rivera.

Asimismo se refirió a las Cuencas Mineras. "No vale prometer subvenciones que luego no se cumplen. A esta tierra hay que darle oportunidades a mucha gente de trabajar en sectores con futuro. Ofrecer un futuro y una esperanza a tanta gente que se ha dejado la piel trabajando en esas minas. No voy a prometer subvenciones, voy a prometer oportunidades", subrayó.

También prometió, respecto al peaje del Huerna. "Negociar bonificaciones, una bajada progresiva y renegociar condiciones para algunos sectores. No voy a hacer como Zapatero o Rajoy, prometer lo que no se puede cumplir", dijo en referencia a eliminar la tasa para vehículos en la conexión de Asturias con la Meseta.