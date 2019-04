La batalla del calendario escolar: los padres de alumnos, en contra de más periodos largos de vacaciones

La batalla del calendario escolar dejó a los profesores un tanto dolidos por no haber llegado a un acuerdo con los padres para establecer que la semana de Carnaval no fuese lectiva, de forma que se juntasen nueve días de vacaciones. Para la Federación de Padres "Miguel Virgós", la negativa a agruparlos en periodos largos se debe a las dificultades de los padres de encajar esos descansos "en una situación laboral normal". En un comunicado la presidenta de la FAPA, Clara Díaz, es meridiana: "Nuestra propuesta para la organización del calendario, se encamina en cada curso escolar a encajar la distribución de los días no lectivos, sin aglutinarlos en largos períodos que conlleven que las familias, para organizar la custodia de sus hijas e hijos menores, necesiten solicitar en los diversos trabajos, períodos vacacionales de muy difícil encaje en la normal situación laboral de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores en nuestra Comunidad".

Para Díaz, "incluir semanas completas representa un período vacacional mas, que entendemos que se aleja del objetivo principal, que no es otro que acortar los largos períodos trimestrales". Los padres añaden que "se argumenta la bondad del calendario de Cantabria, y desde FAPA invitamos a que las familias se pongan en contacto con la Federación de esa comunidad para informarse de primera mano al respecto del desastroso resultado que está dando su implantación".

Díaz llama la atención sobre el hecho de que se esté perjudicando a las asignaturas impartidas los lunes y los viernes, que son los días afectados por los puentes y los descansos, y considera que el calendario aprobado cada año por la Administración debería ir acompañado de medidas de conciliación reales para los períodos vacacionales y de descansos largos". Añade que estos descansos intertrimestrales deberían ser "para que realmente el alumnado descanse, como pedagógicamente se nos indica, sin cargarles en muchísimos casos de penosas y excesivas tareas para realizar en casa, hecho que en este curso tristemente pudimos comprobar de nuevo".