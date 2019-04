El crimen del doctor Crego en Grado: asesinado por 80 euros

Fue uno de los crímenes que más dolor causaron en Grado. El doctor Francisco Crego, que durante muchos años atendió a los vecinos de este concejo, incluso de forma altruista, fue encontrado muerto de forma salvaje el 28 de agosto de 2016 en su finca de La Barraca, cerca de Grado. Le habían golpeado y causado numerosas heridas con un cuchillo. Su asesino lo remató con una profunda puñalada en el cuello. La Guardia Civil detendría poco después a Daniel Jiménez Jiménez, "El Araña", un toxicómano que ya había pasado un tiempo en la cárcel veinte años atrás después de intentar matar a otro jubilado. Jiménez hacía trabajos para el doctor Crego, pero aquel día de agosto decidió matar al anciano de 83 años por un magro botín: ochenta euros que le había visto en la cartera.

"El Araña" se sienta este viernes en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial, donde está prevista la celebración de un juicio por jurado, aunque podría reconocer los hechos y aceptar la pena solicitada por el fiscal, treinta años de cárcel por asesinato.

Según la Fiscalía, el médico, que residía habitualmente en Oviedo, acudía frecuentemente a Grado, donde seguía pasando consulta privada y tenía una finca, a la que iba a cuidar de sus plantas. Para realizar tareas en la finca, tales como limpiar la maleza o podar las plantas, solicitaba en ocasiones la ayuda del acusado, residente en la propia barriada de La Barraca, sin trabajo fijo ni más ingresos que lo que le daban los vecinos por trabajos ocasionales en sus fincas.

Durante el mes de agosto de 2016, al marcharse Crego de vacaciones, había encargado al acusado regar las plantas y limpiar los accesos de su finca, pero el trabajo realizado por el acusado había sido muy deficiente, a juicio del médico. El día 28 de agosto de 2016, el acusado se desplazó a la finca de Crego y, alrededor de las 12,20 horas le pidió que le pagara 10 euros por el trabajo realizado. El médico le respondió que no tenía billetes pequeños y le enseñó la cartera, que contenía unos 80 euros. En ese momento, el acusado, que tenía un cuchillo, decidió matar al doctor para apoderarse del dinero que llevaba en la cartera y que le acababa de enseñar.

Cuando Crego se subía a su vehículo para marcharse, el acusado comenzó a golpearlo reiteradamente con la puerta, causándole varias heridas contusas en hombro y muslo derecho y, cuando ya se había caído al suelo, en la cabeza. Inmediatamente después, con el cuchillo que llevaba, y con el fin de originarle el mayor sufrimiento posible, le produjo múltiples heridas por cortes poco profundos en cara, cuello, tórax y manos. Finalmente, le asestó una cuchillada en el cuello de 24 centímetros y medio de longitud, que le produjo la muerte.

A continuación, el acusado se apoderó de la cartera y del teléfono móvil del médico. Tras guardar los 80 euros, arrojó la cartera de la víctima, con documentación y fotos personales, al interior de una alcantarilla de la glorieta que comunica la carretera N-634 y la autovía A-63, en las inmediaciones de la población de Grado. También se deshizo del teléfono móvil, tirándolo a un riachuelo que corre paralelo a la N-634. Ambos efectos fueron recuperados posteriormente por la Guardia Civil. El acusado arrojó igualmente el cuchillo, envuelto en una bolsa de plástico, a un contenedor de basura. No pudo ser recuperado.

El acusado era consumidor de sustancias estupefacientes desde hacía muchos años, pero en el momento de cometer los hehcos estaba a tratamiento con metadona, por lo que no tenía necesidad física de consumir otras sustancias con el fin de evitar el síndrome de abstinencia. El ministerio público considera por tanto que no tenía las facultades afectadas y no cabe la atenuante de drogadicción. Sí en cambio cabe la agravante de superioridad, debido a que el doctor Crego no estaba en condiciones de repeler el brutal ataque del que fue objeto. El fiscal pide por el asesinato 25 años de cárcel, y otro cinco por el robo con violencia.