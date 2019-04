Los patrones mayores paralizan sus dimisiones para ir a las reuniones de la xarda

Los patrones mayores de las cofradías asturianas han decidido paralizar de forma cautelar sus dimisiones para así poder participar en las reuniones que tienen que culminar con un nuevo reparto de los cupos de xarda, más beneficioso para la flota regional. La primera será el próximo jueves, en Madrid. "Lo vamos a dejar en stand-by porque no es el mejor momento para irnos ya que queremos estar representados en las reuniones, pero si vemos que éstas salen mal, dimitiremos", aseguró ayer Dimas García, presidente de la federación regional de cofradías.

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, fue la que pidió a los cofrades dimisionarios que revocaran su decisión en una reunión, ayer, en Gijón. "Lo importante es seguir contando con interlocutores en el sector, tanto en las cofradías y como en la federación. Por eso les hemos pedido que reconsideren su dimisión ya que si no dejan descabezado al sector. Ahora podremos plantear un escenario negociador con una única voz fuerte, bien documentada", afirmó la responsables regional.

Asturias mantendrá en la reunión de Madrid un planteamiento "con el que es muy difícil no estar de acuerdo". "Queremos establecer criterios de equidad. Que en el conjunto del caladero, y con esta pesquería en particular, no suceda lo que hasta ahora, donde hay barcos con posibilidad de pesca importantes y otros que no. Sabemos que cuando se trata de cambiar algo que está establecido siempre cuesta, pero las sociedades avanzan y hay que afrontar los retos de frente y con una visión de conjunto y con un criterio que sea de justicia", aseguró Álvarez.

Alberto López-Asenjo, candidato del PP a la Alcaldía de Gijón y exsecretario general de Pesca, reprocha que no se haya aplicado una orden ministerial que permitía transferir cuota a los barcos que menos caballa tuvieran.