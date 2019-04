El juego de dañarse fue obligado para algunos alumnos de Lugones

Más de cuarenta alumnos del Instituto Astures de Lugones aparecieron con signos de haber jugado al "Abecedario del diablo", el juego viral en el que un niño recita nombres que empiezan con cada letra del alfabeto mientras otro lo daña, normalmente con la uña, en el dorso de la mano. El director del centro, Mario Prendes, dijo que, aunque en todos los casos se trata de una práctica poco recomendable, su preocupación llegó verdaderamente cuando supo que algunos de los niños habían sido obligados.

"Nos hemos puesto muy serios cuando algunos niños nos dijeron que los habían engañado invitándolos a jugar al juego, agarrándolos a la fuerza y se encontraban con que participaban forzosamente en la acción; eso ya es agresión", señaló. A partir de ahora, si se da esa situación, según el director, "habrá expulsiones". Y si son ellos mismos los que se dañan trabajarán "a efectos tutoriales y serán las familias las que tengan que vigilar".

El director relata que el profesorado empezó viendo que algunos niños presentaban lesiones pero creían que eran las habituales de golpes o rasponazos. Hasta que vieron que su presencia se extendía, preguntaron a los niños y supieron del juego. Ese mismo día, el jueves de la semana pasada, el propio director se presentó en las siete clases de primero de ESO (la mayoría de alumnos dañados son de ese curso) y les pidió que pusieran las manos sobre la mesa: "Ahí vimos que la cosa era más seria, les leímos la cartilla y les dijimos que se acabó".

Para el martes de esta semana estaban convocadas las familias. La mayoría ya lo sabían por sus hijos, y preguntaron nada más llegar. Y lo cierto es que, según el director, se han mostrado agradecidas porque "se sienten más tranquilas al saber que el centro responde". Pero, aun así, Prendes cree que el centro no puede actuar solo: "Es una actuación conjunta entre familias y centro".

De los más de cuarenta alumnos dañados, la mayoría presentaban daños leves. Solo dos tenían heridas algo más graves, y aparecían incluso vendados. A uno de ellos se le llegó a infectar.

Ahora, el Instituto trabaja en clase de Biología para que sepan de los riesgos de infecciones, del riesgo de las heridas.

Por otra parte, el centro informó a los padres de que supervisasen a los alumnos con el asunto de las redes y los teléfonos móviles, "que es por donde vienen los problemas".

Hay, de hecho, un juego más duro y con mayor riesgo que es el "cutting", que consiste en hacerse cortes por determinadas partes del cuerpo, sacar fotos y compartirlo en las redes sociales. "Eso se hace con el móvil, y nosotros tenemos prohibido el móvil, con lo cual hay que vigilar que no lo hagan en casa", señaló.

El Instituto lugonense detectó dos o tres casos que podrían ser "cutting", porque los alumnos aparecieron con cortes leves en otras partes además del dorso de la mano, aunque no está claro del todo que obedezca a este otro juego. Algunos casos con estas otras heridas coinciden con los que tenían más dañado el dorso de la mano, con lo cual el director sostiene que se puede entender "que podrían haber ido más allá". Insiste, de todos modos, en que no está claro que ese sea el caso.

Los alumnos que se hicieron las heridas no entran en el perfil de problemáticos, sino todo lo contrario. Y además el centro tiene muy baja conflictividad. Cualquiera puede caer en esta práctica. "Yo tengo un niño de primero y lo primero que hice al llegar a casa fue mirarle las manos. Porque piensas que los otros sí pero el tuyo no, y los padres afectados no daban crédito", relató.

Pasada una semana desde que se conoció el problema, el centro ha supervisado a los niños que se infligieron heridas y ha visto que las manos están curándose, y ya casi no hay huellas.

En las tutorías siguen trabajando con los alumnos para que sepan decir no y para que no busquen "el rol del más guay, en un contexto en el que juegas con la inmadurez de los menores".

El asunto está ya controlado, pero el docente sigue lanzando la misma advertencia: "Si ahora me llega un niño que me diga que no quería hacer esto y se lo hicieron, le preguntaré quién es, y llamaré a los padres del otro niño y se va para casa. Ahí nuestra política es contundente".