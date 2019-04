Alfonso Guerra: "Tras las elecciones la estrategia deberá ser el entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos"

Alfonso Guerra histórico número dos del Partido Socialista Obrero Español presento esta tarde en el Club de Prensa de LA NUEVA ESPAÑA su último libro, "La España en la que creo", en un auditorio lleno a rebosar y en el que muchos se quedaron con las ganar de entrar. El ex dirigente socialista llego acompañado del Presidente del Principado, Javier Fernández y el Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.

Antes de comenzar el acto y rodeado de decenas de personas que aguardaban poder entrar al auditorio, Guerra, repasó la actualidad politica del país y aseguró que tras las elecciones la estrategia a seguir no podía ser otra que la de encontrar un entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos. "Las fuerzas políticas están divididas", expone Guerra, "la derecha lo está en tres artes y la izquierda en dos. Los sondeos están dando un número muy elevado de indecisos, entre el 40 y el 47%, lo único claro es que el PSOE será el partido vencedor y después habrá que esperar a saber quien es el segundo, si el Partido Popular o Ciudadanos", continuó.

Guerra va más allá de los propios sondeos cuando se le pregunta sobre la estrategia que está siguiendo su partido. "Hay un sector de españoles que tienen una gran inquietud entre los que no quieren un pacto de las tres derechas, ni los que quieren uno del Partido Socialista y los independentistas y populistas. La estrategia cuando se produzcan los resultados, me parece a mí, que no podrá ser otra que un entendimiento entre socialistas y Ciudadanos".

Alfonso Guerra explicó también el motivo de su libro y que no es otro que el momento que está viviendo Europa. "'La España en la que creo'" habla sobre lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa, incluso de más de allá de Europa, y es que el mundo está girando hacia posiciones que creíamos ya olvidadas. Las polémicas ideológicas de los años treinta han resucitado. Los grupos que creíamos derrotados en 1945, el fascismo, el nazismo, ha resucitado en Polonia, en Hungría, en Holanda, en Francia, incluso en Italia o aquí en España estamos viendo que comienzan a aparecer. En el libro lo que pretendo es hablar de la España que yo creo, que lógicamente no es la que está surgiendo ahora en Europa".