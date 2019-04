López Otín recobra la ilusión: "Nos recuperaremos, que no haya duda"

"Como llevo dos años atascado en ocho días de felicidad, estoy por sumarme uno más". Fue la reacción de ayer de Carlos López Otín a la ovación de casi un minuto con la que el público del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA premió la presentación de su libro "La vida en cuatro letras". Fue una hora y media justa de conferencia -más tres firmando su obra- en la que el catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Oviedo se enfrentó a un salón de actos a reventar de miradas -muchos tuvieron que escucharle de pie y otros muchos se quedaron fuera- después de un año sin ponencias. Atrás quedan las 500 charlas que pronunció en los diez años anteriores. Y todo por "una gran ola" depresiva que le llevó, como él mismo describió, "al cañón de Avilés", el valle submarino más profundo del mundo. Hasta allí le arrastró, sobre todo, el virus que "aniquiló" a 6.000 ratones de laboratorio, claves para sus estudios. Con ofertas de otras universidades en el cajón, Otín expresó públicamente ayer su decisión de seguir haciendo investigación de impacto mundial desde Asturias: "No os quepa ninguna duda de que recuperaremos esos ratones; aunque yo no pueda verlo...".

El prestigioso científico fue presentado por María Manzaneque, bióloga y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Amputados de España (Andade), ante una multitud de amigos, colegas de Universidad, alumnos, pacientes y público en general. "Todavía no me explico qué hago yo aquí: tan pequeñita, tan desconocida... Soy un microbio, además de los imperfectos -por su pierna biónica-", dijo nada más tomar la palabra. A lo que Carlos López Otín minutos después le contestó: "Yo también soy un microbio imperfecto, y los prefiero absolutamente a los macrobios perfectos". El profesor de la Universidad de Oviedo, dijo, escribió el libro "La vida en cuatro letras" (Paidós) a modo de "terapia" tras sufrir además un proceso de acoso personal y profesional, que le llevó a "aislarse del mundo" durante 28 días en Mallorca, en casa de su hija Laura. A sus detractores -tuvo que retirar ocho artículos científicos por supuestos fallos en imágenes y manipulaciones- lanzó algún mensaje: "¿Qué placer encontramos en el daño de los otros? Es que no lo entiendo (...) Enviaron mensajes, algunos con insultos, a mi pueblo (Sabiñánigo, en Huesca)".

Hubo un día en la que la "mente más fuerte del mundo", así se consideraba López Otín, "estalló en mil pedazos": "Pensé que no tenía nada que hacer en la vida, me quedé sin ganas de respirar un día más". La depresión entró de golpe en su cabeza: "Entré en un eclipse de alma". Y cuando parecía que su estado anímico no podía caer más, cayó más. Ocurrió la primera semana de junio de 2018: una sorprendente infección obligó a sacrificar los 6.000 ratones del bioterio de la Universidad de Oviedo. "La mejor historia de ratones y hombres -como ayer describió- que habíamos construido durante más de veinte años; modelos vivos de enfermedades humanas hoy por hoy incurables que habían viajado por todo el mundo". Y "no quedo ni uno" vivo. "De un eclipse de alma pasé a un eclipse total", añadió.

Durante su aislamiento, Otín pensó en la felicidad y en cuántos "campeones de la felicidad" había conocido. Y a la hora de ponerlos sobre el papel sólo salieron "cinco", uno de ellos Sammy Basso, un biólogo italiano de 23 años y afectado de progeria. "Cada instante de su vida lo vive como si fuese el último. Yo fui su mentor y ahora él es mi maestro", aseguró. De esa reflexión salió su libro "La vida en cuatro letras" -que son A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina- dividido en 14 capítulos -los días de la felicidad según Abderramán III- y escrito en 28 días, porque "es un número perfecto, es la suma de todos los divisores, y porque es la edad de mi hija". La primera conclusión a la que llegó en su publicación es que "la vida no es otra cosa que una espiral creciente de complicaciones". Fue en este momento cuando el científico, referente en terapias contra el envejecimiento, reflexionó sobre el origen de la vida, esa bacteria que descubrió "el gran secreto de la división". Pero igual que nacemos, morimos, y "hay que aceptarlo". De hecho, sin ser conscientes, en nuestro cuerpo mueren cada día millones de células precisamente para sobrevivir. Porque, de lo contrario, "nuestra médula pesaría más de dos toneladas".

López Otín empezó dando los "números de la vida" para acabar con los de la "muerte". Los primeros son "abrumadores", remarcó: "Tenemos 50 billones de células, de las cuales 100.000 millones son neuronas, tantas como estrellas tiene la Vía Láctea. Con ellas podemos hacer mucho bien, más que mal". Los segundos son escalofriantes: "En 2020 morirán diez millones de personas por cáncer. La malaria causa una muerte por minuto. Y la depresión y la ansiedad mata a 500 millones al año. Yo en la vida había tomado una aspirina y ahora no me puedo levantar de la cama sin un tratamiento".

Otra pregunta: ¿De dónde vienen estas enfermedades? Según comentó el profesor de la Universidad de Oviedo, en algunos casos, los que menos (un 10%), de mutaciones en el genoma, y en otros de interacciones de la cadena de genes con el ambiente. Un dato sorprendente es que "tenemos más genoma no humano que humano", un 90% más. "Por eso se dice que somos inhumanos y quizá ésa sea la razón de nuestra maldad", apuntó. A juicio del investigador, las dos "vulnerabilidades" del homo sapiens son la entropía y la ignorancia. Puso como ejemplo de la segunda a los dinosaurios, que desaparecieron de la Tierra por "abusar de su prepotencia".

Un interrogante más: ¿Qué causa la infelicidad? Otín responde que el miedo, aunque lanza el mensaje esperanzador de que la felicidad se puede entrenar. ¿Cómo? Con "baños de bosque" -un paseo por el parque natural de Redes, por ejemplo- o "de mar" -contemplar la playa de Salinas-. También con una "alimentación asturiana sana". "Hay que rebajar la ingesta de azúcar, no hay duda", aconsejó. En esa felicidad influyen la epigenética, la metagenética y los químicos neurológicos.

El cañón de Avilés

Ya en el tramo final de su conferencia, el profesor del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la universidad asturiana se sumergió en el cañón de Avilés, su abismo particular. "Sin duda estamos a merced del azar, una gran ola que me llevó al valle submarino más profundo del mundo, 4 kilómetros. Allí dentro me senté un par de meses sin moverme. Reflexioné de los robots del futuro, que no tendrán sentimientos para estar libres de ese azar". Pero Carlos López Otín está en contra de esa "nueva versión de la especie humana", de ese destino "normal y más probable". Por eso propone crear otro homo sapiens: el "sentiens", el que tiene sentimientos. Las tres claves de la vida, continuó, son sobrevivir, el propósito y la felicidad. Lo primero "es lo más fácil aunque hay que ser valientes" y la tercera, por contra, es la más difícil, porque "nada envejece más rápido que la felicidad".

La meta ahora de Otín es llegar a los catorce días de felicidad de los que habla Abderramán III. Va por el octavo y ayer pudo ser el noveno dada la enorme cantidad de cariño que recibió. Él mismo lo dijo después de afirmar que "era uno de los días más importantes" de su vida. Ayer recuperó incluso la ilusión por la investigación y prometió recuperar todos los ratones de laboratorio sacrificados. El público le arropó con aplausos y elogios. Prueba de ello es que estuvo tres horas y media más ç-desde las 20.30 hasta pasadas las 23.50- firmando libros a conocidos y seguidores.