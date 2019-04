Agentes ante la sede de la FSA: "Nos quieren engañar, no nos equiparan"

Los policías y guardias civiles que militan en Jusapol que pelean por la equiparación salarial siguen movilizándose. Esta tarde lo hicieron de forma lúdica y ruidosa ante la sede de Federación Socialista Asturiana, cantando el "Asturias patria querida" y lanzando sonoros petardos. Entre los golpes de tambor y los bocinazos, podían escucharse lemas como "Grande-Marlaska (el ministro de Interior), ¿dónde está la pasta?", o "Queremos chalecos".

Los que siguen exigiendo los agentes de Jusapol es la equiparación por ley de sus salarios con los de los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas. "De los 500 millones prometidos, solo han subido 307", aseguró el portavoz de Jusapol en Asturias, Mario Villaveirán. Mientras tanto, el Gobierno socialista ha dotado con 800 millones a los Mossos, según aseguran estos agentes, que estuvieron arropados por un nutrido grupo de familiares.

"Nos quieren engañar, este Gobierno no tiene ninguna intención de equipararnos", añadió Mario Villaveirán. "Pero no nos vamos a rendir, nos van a tener aquí enfrente todos los días hasta que la equiparación sea real, tenemos que seguir insistiendo", añadió el líder de Jusapol en Asturias. A cierta distancia, un nutrido grupo de antidisturbios vigilaba que la cosa no se desmadrase. No hubo falta que interviniesen. "Somos gente legal", decían los manifestantes.