"Está retenida contra su voluntad", dicen los defensores de la mujer ingresada a la fuerza en el HUCA para dar a luz

La decisión del juez de ordenar el ingreso forzoso en el HUCA de una mujer que barajaba dar a luz en su propia casa ha motivado el apoyo de una decena de personas que esta tarde están concentrados frente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Seguiremos aquí hasta que liberen a una mujer que ha sido incapacitada de forma injusta", subrayaron los allí congregados ante la entrada principal del complejo sanitario oventese.

A primera hora de esta tarde no había noticias de que la mujer estuviera de parto, pese a que ya supera las 42 semanas de gestación. En nombre de los concentrados, Elena Fernández, subrayó que la mujer en ningún momento se negó a ser ingresada, sino que salió al exterior del hospital cuando los médicos le comunicaron que tenían que inducirle el parto, opción que este colectivo de personas considera muy peligrosa. "Ella salió del edificio para pensar la decisión de inducir o no su parte, pero cuando volvió, la sala de monitores estaba cerrada y por eso decidió irse a sus casa", explicó Fernández. Fue a raíz de ese momento cuando los agentes de la policía llegaron al domicilio de la mujer para dar cumplimiento de la orden del juez de ingresarla de manera forzosa en el HUCA.

Los mensajes que portan los concentrados hacen referencia tanto a la decisión de la joven de parir en casa como a la "defunción de la evidencia científica y la aplicación en España de las recomendaciones de la OMS respecto al parto". Las mujeres congregadas a las puertas del HUCA manifestaron su intención de no abandonar el lugar ante lo que consideran un "secuestro" y ante el riesgo de que los facultativos lleven a cabo "algún tipo de violencia obstétrica".