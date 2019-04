La decisión judicial de hospitalizar a la mujer fue "proporcionada", sostienen los expertos

Los expertos no tienen duda: la decisión de la jueza de ordenar el ingreso forzoso de la embarazada por existir riesgo de muerte fetal es "proporcionada y está motivada". El jurista Juan Méjica y el abogado Alejandro Riera rechazan los argumentos de la letrada de la parturienta, a su vez asesora de la Asociación "El Parto es Nuestro", que afirma que la resolución "no tiene parangón", en tanto contraviene el ordenamiento jurídico vigente. Los especialistas consultados por este periódico señalan que la propia ley de autonomía del paciente recoge el "estado de necesidad", por el cual "los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente". En este caso, además, estaba en juego no sólo la de la madre, sino la de su hijo, según los informes médicos.

A falta de conocer los detalles del auto, el jurista naveto Juan Méjica sostiene que la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo fue "proporcionada" y está respaldada por la ley de autonomía del paciente. "Había un estado de necesidad: los facultativos informaron de que estaba comprometida la vida de un feto que era viable", explica. En concreto, el informe del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) advierte de un "riesgo de hipoxia -deficiencia de oxígeno en la sangre- y muerte del feto". Méjica niega de que no se escuchara ni a la embarazada ni a su familia, como denuncia su abogada, porque es un derecho del paciente. Otra cosa, añade, es que de manera excepcional y ante un riesgo grave de salud se priorizase la opinión de los médicos. El jurista pone como ejemplo los internamientos forzosos en casos psiquiátricos en contra de la voluntad del paciente.

Similar defensa hace el abogado Alejandro Riera. Considera "desde la barrera" -no ha tenido acceso al auto- que la decisión judicial "parece motivada y no podría ser calificada de arbitraria". "No sólo hay un informe médico que advierte del riesgo de hipoxia y muerte fetal sino que con anterioridad -en la semana 37- la madre había interrumpido las visitas al hospital", manifiesta. El letrado señala además que la solicitud al Juzgado de Guardia de Oviedo fue firmada por el subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del HUCA atendiendo a un informe del Jefe de Sección de Obstetricia. Es decir, la decisión tuvo "una filtración previa" dentro del propio centro hospitalario, que es público y, por tanto, sus informes "no son susceptibles de ser cuestionados". En definitiva, sentencia, "no hay motivos objetivos para cuestionar la decisión judicial", en contraposición de lo que dice la abogada de la mujer embarazada, Francisca Fernández, que califica el caso de "arbitrariedad judicial".