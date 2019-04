El Colegio de Odontólogos colaborará con el peritaje de los afectados de iDental

La asociación de afectados de iDental llegó por fin ayer a un acuerdo con el Colegio de Odontólogos de Asturias: los profesionales dejarán de hacer las valoraciones del tratamiento impuestas por Sanidad y enviarán una circular a todos sus socios para avisar de que el colectivo necesita la ayuda de expertos para redactar sus peritajes. La reunión se celebró en Oviedo y contó con la presencia de los principales responsables de ambos grupos y del abogado Javier Dapena, integrante de unos de los bufetes que asesora a las víctimas.

Por un lado, el Colegio explicó que la emisión de las valoraciones del tratamiento pendiente y efectuado era un encargo hecho por Sanidad. "Ellos no estaban perjudicando a los afectados de forma consciente; sólo estaban cumpliendo indicaciones", matizó Dapena. Acordaron dejar de elaborarlas porque, en realidad, "no reflejan de forma real el problema de cada enfermo", explicó Agustín Fernández, uno de los estafados por el cierre de la clínica dental.

Estos documentos se limitaban a recoger qué parte del tratamiento se le había efectuado a cada víctima antes de la quiebra de iDental -para que las indemnizaciones se calculasen a partir del porcentaje que hubiese quedado sin hacer-, pero no profundizaban en si la parte ya realizada se había hecho bien o no. Este "error de Sanidad", de no haberse anulado ayer, habría acabado por perjudicar a todos los miembros de la asociación: su indemnización pasaría por alto que la atención recibida en las clínicas, en muchos casos, fue "defectuosa". A partir de ahora, la asociación recomendará a sus socios no someterse a estas valoraciones. "Lo único que haría sería beneficiar a las financieras; necesitamos probar que no se nos atendió bien", señaló Mónica Merino, presidenta del grupo.

Además, los odontólogos se comprometieron también a emitir una circular para todos los colegiados en la que se informará sobre la necesidad de expertos dispuestos a colaborar en los peritajes. Estos análisis sí tienen valor judicial (en las valoraciones se aclaraba que no servirían como prueba ante la inminente batalla legal) y son el gran objetivo de lucha de la asociación. "Hay que entender que todos los afectados somos enfermos y que cada día que pasa estamos peor. Necesitamos esos peritajes para probarlo", añadió Fernández.

Dapena, por su parte, recalcó que la reunión de ayer, además de resultar fructífera, se desarrolló en un tono "muy cordial y amistoso" con el Colegio. "Nos ha servido para aclarar dudas y llegar a dos acuerdos muy importantes. Creo que todos hemos salido muy satisfechos; es un gran paso", aseguró.