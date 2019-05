Honores a 40 años de impartir justicia

C. DÍAZ

En primer término, la esposa, los hijos y los nietos de José Ignacio Pérez Villamil. C. DÍAZ

Más de cuatro décadas esforzándose por acercar la Justicia a la sociedad, por hacerla "accesible, más amable y cercana", ejerciendo la independencia judicial y reivindicando mejoras materiales, humanas y sociales para el conjunto de los operadores jurídicos, por ser "a todas luces justas, prudentes y proporcionadas". Y todo ello desde la "prudencia, la integridad y la ecuanimidad". Estas son, en resumen, las razones y cualidades que justifican la concesión e imposición, ayer, de la cruz de San Raimundo de Peñafort a José Ignacio Pérez Villamil, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El homenajeado admitió sentirse abrumado y emocionado, hasta el punto de que al final de su discurso tuvo que esforzarse para contener las lágrimas en un abarrotado salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un acto que presidió el presidente del máximo órgano judicial asturiano, Ignacio Vidau, y al que asistieron -además de jueces, abogados y procuradores- los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta y Rafael Mozo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández. También acudieron el presidente del Principado, Javier Fernández; el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y la directora general de Justicia del Principado, Encarnación Vicente.

José Ignacio Pérez Villamil agradeció a la juez decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, haber impulsado la concesión de la mayor condecoración que el Gobierno español concede a un miembro de la judicatura. Y también el apoyo de fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales, letrados de Justicia, funcionarios y personal laboral para que esta propuesta saliera adelante. Y aunque afirmó no sentirse merecedor de la condecoración, añadió que no renunciaría a ella por la importancia que supone este reconocimiento "después de más de cuarenta años de ejercicio jurisdiccional, donde he tratado de administrar recta e imparcial justicia".

Pérez Villamil (Luarca, 1952) se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1977 e ingresó en el cuerpo de Jueces en 1978. Su primer destino fue Santurce (Vizcaya) para luego regresar a Asturias, a Gijón, donde estuvo más de diez años antes de trasladarse a Oviedo. Prestó servicios en distintos órdenes jurisdiccionales (civil, penal y contencioso-administrativo), y en febrero de 2004 fue nombrado magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias, donde continua en la actualidad.

Es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desde 1991, siendo desde entonces el magistrado más votado por sus compañeros. Es académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia desde 2017 y ha sido profesor asociado del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo y profesor-colaborador de las Escuelas de Práctica Jurídica de Oviedo y Gijón.

El magistrado Pérez Villamil incidió ayer en una máxima que siempre ha defendido: la transparencia judicial, que considera "imprescindible para que nuestro trabajo llegue a los ciudadanos de una forma más accesible". Y sostuvo, una vez más, que a lo largo de estas cuatro décadas ha "intentado que la sociedad conociera mejor nuestro trabajo, a veces tan incomprendido, porque pronto me convencí de que cuanto más se nos conoce más se nos valora".

El magistrado aprovechó para reivindicar, como "desde el primer día", la "mejora de los medios, siempre escasos pero imprescindibles para desempeñar en condiciones dignas nuestra función en beneficio del ciudadano". Pero sobre todo, "la preservación de la independencia del poder judicial". Unas reclamaciones que deben encauzarse a través de las asociaciones judiciales -fue uno de los fundadores de Jueces para la Democracia-, pero "promoviendo la unidad de acción en lo esencial, como sucede en la actualidad".

Pérez Villamil tuvo en su discurso palabras de agradecimiento para el personal del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), "unos profesionales que son una joya y que estamos obligados a preservar y de los que nos podemos sentir legítimamente orgullosos", enfatizó en referencia al tratamiento que recibió como consecuencia de una grave cardiopatía que lo mantuvo de baja durante un largo periodo de tiempo. "Alcanzan la excelencia y son, además, un eficaz factor de reducción de la desigualdad", remarcó.

Llegó entonces el momento de máxima emotividad para el magistrado, al dirigirse a su esposa, hijos y nietos, que siguieron el acto en primera fila.

El presidente del TSJA resaltó, en el que dijo puede ser "casi con toda seguridad" su último acto oficial -en junio acaba su mandato-, que su "compañero y amigo" es un "juez independiente, imparcial y profundo conocedor del derecho", firme "garante de los derechos y libertades de los ciudadanos", lo que le hace merecedor de la condecoración que él mismo le impuso. Vidau añadió que Pérez Villamil ha demostrado a lo largo de su carrera profesional y hasta la actualidad su "carácter multidisciplinar", hasta convertirse en un "referente" a costa de su "sacrificio personal". "Es un ejemplo en el que nos podemos mirar todos los jueces asturianos", remarcó.

La magistrada decana de los Juzgados de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, fue la encargada de la "laudatio" de Pérez Villamil, del que destacó, además de su "encanto personal y su quehacer profesional", que se trata de un juez que siempre aplica la "prudencia, integridad y ecuanimidad" en todas de sus decisiones judiciales.