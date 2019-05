Ayudas a hipotecas y una viceconsejería de FP, bazas de Mallada para el voto joven

Apoyar la formación especializada de los jóvenes ya sea en la FP o la Universidad y facilitar la emancipación a edades más tempranas son algunas de las principales bazas de la candidata del PP, Teresa Mallada, para captar el voto joven en las elecciones autonómicas del 26-M. La candidata a la presidencia del Principado expuso ayer las líneas maestras del programa dedicado a la juventud, en un acto en Oviedo en el que contó con el acompañamiento del presidente nacional de Nuevas Generaciones, el gallego Diego Gago, y con la secretaria general, la avilesina Reyes Hurlé, que será la "número dos" de la lista autonómica del PP asturiano.

La candidata a la presidencia del Principado va afilando el discurso contra el PSOE conforme se acerca la campaña regional y la cita con las urnas, tras el varapalo de las elecciones generales. "Hemos captado el mensaje que los españoles nos han querido mandar", declaró Gago. Teresa Mallada fue rotunda: "El PSOE nos ha abocado a una catástrofe en Asturias, por eso necesitamos un cambio", valoró la "número uno" de la lista regional, tras incidir en las cifras de desempleo de juvenil, "que se situaron al cierre de 2018 casi en el treinta por ciento". Mallada aprovechó para desgranar algunas de las novedades de su programa dedicado a los jóvenes. "Necesitamos una formación profesional dual de calidad, que este regulada por una viceconsejería de FP y Empleabilidad, y también una formación universitaria dual, con un programa de primera oportunidad que incentive a las empresas para contratar a los jóvenes", comentó la candidata popular que, al igual que Gago, incidió en "las diferencias fundamentales que hay entre las comunidades donde gobierna el PP y el PSOE". Otra de las bazas incorporadas al programa electoral consiste en el establecimiento de ayudas a la hipoteca para quienes compren su primera vivienda y tengan entre 18 y 45 años. "Tenemos de los peores índices de emancipación de jóvenes de todo el país", esgrimió la candidata. Esas ayudas consistirían en ofrecer las mejores condiciones respecto a las ofertas existentes en el mercado bancario, de tal forma que puedan suponer ahorros en torno a los 4.000 euros. "Asturias es la región de Europa con menos jóvenes", señaló Gago, quien llamó la atención sobre algunos datos que, a su juicio, justifican el declive demográfico de la región: "Aquí no nacen niños porque no se dan oportunidades y no se genera el ecosistema que ayude a la natalidad. El primer problema es ese. Desde 2002 han tenido que emigrar más de 50.000 jóvenes". Hasta la presentación del programa sobre juventud se acercaron el candidato a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, su "número dos", Mario Arias; el presidente de la junta local de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo; el senador Fernando Goñi; Pablo Álvarez Pire, que irá en el cuarto puesto de la candidatura de la circunscripción central; y Beatriz Polledo, que también va en la lista regional.

Distanciamiento

La distancia entre la candidata y la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, volvió a quedar patente ayer a cuenta del programa electoral. "Yo no puedo anticipar nada. Espero el acierto. El programa electoral, al igual que los equipos, son los dos ejes fundamentales para tener éxito en unas elecciones. Hay que tener buenos equipos y hay las ideas que sintonicen con Asturias y con los asturianos", manifestó Fernández, quien fue muy clara sobre el contenido del programa: "No tengo ningún conocimiento más allá de lo que leo en los medios de comunicación", aseguró la presidenta del PP regional, que puso como ejemplo de buen funcionamiento la sintonía entre la candidata de Langreo y el presidente de esa junta local.