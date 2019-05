Archivada la denuncia contra médicos y enfermeros del HUCA en el "caso de las compresas"

Una jueza de Oviedo ha descartado la existencia de responsabilidad penal y de imprudencia en la muerte de un paciente en un quirófano del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se trata del que ha venido a denominarse "caso de las compresas", que se remonta al 2 de febrero de 2018, cuando el ovetense J. L. G. R., de 44 años, falleció desangrado en una operación que el cirujano le había presentado como "rutinaria".

La magistrada Marta Iglesias López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, ha dictado un auto en el que archiva las actuaciones, al "no considerarse debidamente acreditados los hechos denunciados" por la familia del fallecido.

En virtud de este auto, quedan eximidos de responsabilidad penal los cirujanos cardiacos J. S. G. (jefe del servicio de Cirugía Cardíaca) y F. C. M., las enfermeras B. G. C., V. C. C. y C. V. E. y el especialista en radiodiagnóstico J. C. B.

La alusión a las compresas se debe a que, según la familia del fallecido, su muerte podría estar relacionada con dos compresas que los miembros del equipo que le operó ese día aseguran que hallaron en su cavidad torácica. Según esta hipótesis, las gasas habrían sido olvidadas allí por otro grupo que había intervenido al mismo paciente el 11 de diciembre anterior. La primera intervención fue realizada por J. S. G. y la segunda por F. C. M.

Este caso ha generado una enorme fractura entre el personal del área de Cirugía Cardíaca del HUCA, y el apartamiento de algunos de los enfermeros que sostuvieron ante el juez una versión contraria a la del jefe del servicio. Varios enfermeros más están o han estado de baja debido a las tensiones psíquicas producidas por el enfrentamiento.