Los enfermos de fibromialgia de Asturias se rebelan contra la Seguridad Social

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Asturias se concentraron esta mañana en la sede del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en Oviedo para reclamar que se retire la 'Guía de Actualización en la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad y Trastornos Somatomorfos' por no solo "negar" esta patología, sino también las "alteraciones orgánicas subyacentes y las medidas terapéuticas mínimas consensuadas internacionalmente". Consideran que la guía "empeora su situación social y laboral, vulnera sus derechos fundamentales en materia de salud y atención sanitaria, así como el acceso a prestaciones y a la atención de servicios sociales.

El documento recoge una definición de cada patología, forma de diagnóstico, evolución y tratamiento, así como indicaciones sobre los plazos de incapacidad, temporal y permanente, y la evaluación de la misma. Su publicación, según los afectados, es de una gran importancia porque no sólo llegará a los evaluadores e inspectores del INSS, sino que, además, será distribuida a todos los médicos de atención primaria del territorio nacional, con el objetivo de determinar las incapacidades laborales temporales. "Es importante destacar que una distribución tan amplia de la Guía, y dado que no hay ninguna guía clínica, que englobe las cuatro patologías, por parte ni del Ministerio de Sanidad ni de las Consejerías de Sanidad de las distintas Autonomías, le dota de una importancia y trascendencia fundamental para los pacientes.

La presidemta de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado, Alicia Suárez, denuncia que no se haya contado con las opiniones de las sociedades médicas de los especialistas que tratan estas enfermedades, que ya se han posicionado en contra de los criterios de la guía, y no se haya realizado una actualización de la evidencia científica. "Esto traerá consecuencias muy negativas para todos los enfermos, no solo desde el punto de vista de los procesos de solicitud o revisión de la incapacidad laboral, sino también desde el ámbito de la salud, por las recomendaciones terapéuticas que recoge". En Asturias hay diagnosticadas 28.000 personas con fibromialgia y 3.000 con fatiga crónica.