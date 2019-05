Luis Venta alza la voz tras su destitución en el PP por una carta anónima: "Llevo 65 días enjaulado"

Luis Venta espera que el partido le restituya en sus cargos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya decidido no investigarle por las supuestas amenazas en una carta anónima enviada al concejal y portavoz municipal de Gijón Pablo González. El TSJA anunció su decisión de inhibirse en la denuncia y devolverla a un juzgado de Gijón, al entender que lo que se juzga es, como mucho, un delito leve (antigua falta) por lo que en la misma no entra el aforamiento de diputados autonómicos (condición que tiene Venta) y no es preciso que el TSJA sea el órgano juzgador.

"Han sido 65 días de arresto domiciliario político, enjaulado políticamente, de calvario", recalcó hoy Venta, que decidió romper su silencio al considerar una victoria judicial la devolución de la causa por parte del TSJA. "Espero que ahora se imponga el sentido común que no se aplicó cuando se me suspendió, una decisión que se me comunicó telefónicamente", agregó antes de aclarar que "ni he estado investigado ni voy a estarlo, ni se me ha procesado ni voy a estarlo".

Bajo su punto de vista, "el TSJA dice claramente que no se ha acreditado mi relación con estos hechos, y que en todo caso se trata de una falta". E insistió: "Espero que la dirección del partido admita la desproporción entre las medidas adoptadas y lo que ha dicho la justicia", aunque aclaró que "no quiero disculpas, porque eso no va conmigo", sino únicamente que "el partido esté del lado de la justicia".



Las diligencias policiales del "caso Venta"



Fueron las diligencias policiales las que apuntaron a Venta tras la denuncia de la carta injuriosa por parte de Pablo González. Las cámaras de una oficina de Correos de Oviedo lo grabaron enviando la misiva al concejal gijonés. Venta defendió desde un primer momento que se limitó a trasladar al afectado un escrito recibido en la sede del partido, y que lo hizo con una anotación a la carta para comunicárselo.

El caso acabó en el TSJA, que ahora se ha inhibido devolviendo la cuestión a un juzgado gijonés entendiendo que, como mucho, lo que hay que dirimir es un delito leve.