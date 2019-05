Astorga despide al asturiano Juan Antonio Menéndez, un obispo "con un corazón enorme y una humildad impresionante"

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, declaró a LA NUEVA ESPAÑA:. Entre los concelebrantes figura el Padre Ángel, quien señaló que Juan Antonio Menéndez celebró misa en su parroquia de San Antón, y en Asturias "colaboró mucho con la Cruz de los Ángeles". A su juicio, el sacerdote asturiano "ya está arriba, y es de la que nos van a proteger".

Durante la homilía concelabrada por 31 obispos y vicarios generales, el Arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes destacó la disponibilidad "grande y generosa" de Menéndez "para acompañar a los pobres de tantas pobrezas desde la Comisión de Migraciones que presidía, y desde la Comisión de ayuda a las víctimas de abusos de menores". "No rehuyó la cruz que supuso su entrega, por más que esto haya pagado el alto precio de un desgaste y sufrimiento que le ha costado la vida. No pocas veces hablábamos por teléfono y me pedía oraciones, ánimo y cercanía fraterna cuando arreciaban persecuciones bien organizadas con estrategias calculadas", sentenció el Arzobispo haciendo hincapié en que Menéndez "jamás tiró la toalla ni se bajó de la cruz, y hasta el final dio a quien quisiera verlo y escucharlo, el supremo testimonio del amor a Dios".