Luis Venta pide dejar sin efecto su suspensión por "injusta y arbitraria"

El diputado regional del PP Luis Venta reapareció ayer públicamente para proclamar que ni ha estado investigado, ni va a estarlo, después de que el TSJA haya dictado un auto por el que devuelve al Juzgado de Gijón el caso del anónimo de amenazas contra el portavoz popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, que supuestamente habría remitido el secretario general suspendido. Han sido dos meses "de respetuoso silencio", sin poder defenderse de "una suspensión injusta y arbitraria" dictada por la dirección del partido en Madrid, que le apartó de su cargo de secretario general del PP asturiano.

Venta ofreció la que dijo que podría ser "su última rueda de prensa" en la Junta General del Principado, en la que estuvo presente el también diputado José Agustín Cuervas-Mons. El suspendido secretario general, que dice haber estado "65 días enjaulado políticamente, 65 días en arresto domiciliario político", un calvario durante el que sin embargo recibió el apoyo de la presidenta del PP asturianos, Mercedes Fernández, y de muchos afiliados y simpatizantes del partido, pidió ser restituido en sus cargos. "Espero que ahora se imponga el sentido común que no se aplicó cuando se me suspendió, una decisión que se me comunicó por teléfono", agregó.

Para Luis Venta, que se devuelva el caso al Juzgado gijonés en el que se denunció es toda una victoria. "El TSJA dice claramente que no se ha acreditado mi relación con estos hechos, y que en todo caso se trata de una falta". E insistió: "Espero que la dirección del partido admita la desproporción entre las medidas adoptadas y lo que ha dicho la justicia". Y es que "el PP no puede atribuirme una autoría que niega el TSJA, no puede considerar graves unos hechos que el TSJA estima como leves". Y aclaró: "No quiero disculpas, porque eso no va conmigo". Mantener la suspensión "sería un abuso" a su persona, sentenció.

Nadie de la ejecutiva nacional ni del comité de derechos y garantías se ha dirigido a él todavía, pese a que ha remitido el auto a estos órganos de dirección: "Lo que pido y espero es que no pasen otros 65 días y que el PP esté del lado de la Justicia".

Venta manifestó que quiere seguir sirviendo al partido del que ha sido diputado durante los últimos siete años. "No se me ocurre otro escenario que ser restituido", añadió, negando que haya sido tentado por otros partidos para ir en alguna lista. Venta parece tranquilo. En caso de que no fuese restituido, le queda alguna opción, ciertamente fatigosa, como recurrir a los tribunales.