Los peores comentarios contra los que luchan los hosteleros asturianos: "Lo peor que he visto en mi vida"

Un restaurante que ha decidido llevar a los tribunales a Tripadvisor y denunciar el abuso que a su juicio supone que cientos de personas cuelguen opiniones (muchas veces sin fundamento) sobre su restaurante ha abierto la veda para que los colegas de este valenciano que piden 600.000 euros a la página web de opiniones eleven sus quejas por el funcionamiento de este tipo de servicios en los que en no pocas ocasiones opinan clientes que ni tan siquiera han estado en el establecimiento.

Algunos hosteleros y hoteleros asturianos han llegado incluso a intentar hablar con la página web. Pero sin éxito. En este enlace te contamos algunas opiniones de los empresarios acerca de esta página web tan conocida y que cada vez más gente utiliza para informarse acerca de la conveniencia o no de reservar un local o incluso de visitar una ciudad. Pero ¿qué es lo que se dice en esos foros cada vez más consultados y que ha enervado a los asturianos? (Aquí puedes leer por ejemplo lo que se dice del peor valorado de Gijón).

Lo cierto es que la mayor parte de los comentarios acerca de los locales (al menos de los que más "estrellas" tienen entre los asturianos), son buenas. Pero hay de todo. También hay personas que dejan puntuaciones muy bajas que, tal y como remarcan los hosteleros, pueden acabar con un negocio que iba bien. "Es lo peor que he visto en mi vida", llegó a decir la clienta de un local de Oviedo de un restaurante. Sin más. Ni fotos de platos ni razones de su mala opinión. "El personal n ose preocupa para buscarte una mesa ni para encontrarla. Intenté comer varias veces y no volveré", relata otro usuario en la página de una sidrería de la capital. En este caso el dueño del local contestó afeándole al cliente que hubiera valorado un servicio que no había ni tan siquiera probado y que hubiera llegado "como siempre sin reserva y tarde".

Pero estos no son los únicos comentarios negativos. En este enlace te contamos, por ejemplo, el razonamiento que tuvo que hacer el dueño de un local de Oviedo después de que un cliente que había pasado por su negocio se hubiera quejado de que el camarero (que estaba enfermo y a pesar de todo había ido a trabajar), le ponía mala cara. En este otro enlace puedes leer, también, la respuesta que otro hostelero asturiano le dio a un cliente que se quejaba porque no le habían regalado un chupito.