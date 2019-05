Admiración y respeto por López Otín ante una nueva presentación de su libro "La vida en cuatro letras"

Hace justo un mes decenas de personas se quedaron fuera del Club de Prensa Asturiana sin poder escuchar a Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo. La afluencia hizo que el propio divulgador se comprometiese a volver algún día y ese día es hoy. Esta tarde a partir de las siete López Otín realizará esta tarde una nueva presentación de su libro "La vida en cuatro letras".

Una de las personas que se quedó sin ver a López Otín fue Maria del Carmen Ramos. "Había mucha gente, nos quedamos sin entrar y por eso, esta vez he decidido venir con tiempo suficiente para asegurarme un sitio", explica Ramos. Esta ovetense se ha traído una silla de casa para esperar a entrar y escuchar al catedrático, "es una persona estupenda, sencilla y a la que admiro mucho. No se porque le han tratado tan mal. Me indigna que haya gente tan malvada en el mundo, seguro que se puede estudiar por qué lo son", cuenta Ramos al ser preguntada por la figura de López Otín.

Sobre el libro del catedrático, "La vida en cuatro letras", admite que le cuesta entender todo lo que dice, "pero intentaré avanzar todo lo que pueda y así terminarlo", sentencia.