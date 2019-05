El Principado se compromete a confirmar las sospechas de cáncer de mama en 15 días

La Consejería de Sanidad del Principado ha actualizado el Programa Clave de Atención Interdisciplinar (PCAI) dedicado al cáncer de mama con el triple objetivo de reducir la mortalidad, mantener una atención homogénea y transversal en todas las áreas sanitarias y aumentar la calidad, la seguridad y la satisfacción de las pacientes. El tiempo desde la sospecha diagnóstica de cáncer de mama hasta la confirmación no debe superar los 15 días, estipula la guía.

Entre las novedades figura la adecuación de la práctica clínica a las actuales evidencias científicas para el diagnóstico y tratamiento de esta patología, tanto en el programa de cribado universal como en otros aspectos relacionados con el diagnóstico precoz, la confirmación y el tratamiento. También mejorará la comunicación con las pacientes durante el proceso, con el fin de que reciban más información y participen activamente en la toma de decisiones.

El seguimiento del programa en Asturias ronda el 80 por ciento. Algunas de las indicaciones fundamentales recogidas en el documento son las siguientes:

-Recomendar el cribado mediante mamografía bienal a mujeres de 50 a 69 años.

-Consensuar con la paciente la toma de decisiones en el proceso diagnóstico terapéutico en el contexto de un equipo multidisciplinar.

-El tiempo desde la sospecha diagnóstica de cáncer de mama hasta la confirmación no debe superar los 15 días.

-La demora para el tratamiento de esta patología desde el diagnóstico no debe ser superior a 30 días.

-La cirugía conservadora seguida de radioterapia está indicada en el tratamiento loco-regional de los tumores en estadio I y II, en ausencia de factores que lo contraindiquen.

-La radioterapia complementaria tras la cirugía está indicada en las siguientes situaciones: cirugía conservadora, tumores mayores de 5 centímetros, afectación ganglionar de la axila o cirugía axilar insuficiente.

-Se recomienda la hormonoterapia en todas las mujeres con presencia de receptores hormonales en el tumor, si no existe contraindicación.

-Se valorará individualmente la conveniencia de recibir tratamiento complementario sistémico para toda mujer intervenida de cáncer de mama invasivo.

-Las mujeres identificadas como de alto riesgo de cáncer de mama hereditario deberán recibir consejo genético y contar con seguimiento específico. La evaluación del riesgo familiar se realizará en atención hospitalaria.

-En el seguimiento de las mujeres tras el tratamiento inicial, se recomienda la realización de anamnesis, examen físico y una mamografía anual. No se aconseja la determinación de marcadores tumorales o de otras exploraciones de forma rutinaria y en ausencia de otros datos clínicos.



Un grupo de 61 profesionales

Este documento ha sido elaborado por un grupo multidisciplinar de 61 profesionales sanitarios de diversas disciplinas que incluyen todas las fases asistenciales: radiología, anatomía patológica, medicina nuclear, cirugía general, plástica, anestesia, rehabilitación, psicología clínica, oncología (radioterápica y médica) y atención primaria, así como del Servicio de Salud (Sespa) y la Consejería de Sanidad.

La guía aborda el cáncer de mama con una visión integral: desde la detección precoz, el diagnostico, el tratamiento, el seguimiento y apoyo social, la calidad de vida y secuelas de tratamiento y el consejo genético. Asimismo, parte de una atención centrada en la mujer que implica:

-Abarcar las dimensiones biológica, psicológica y social de la persona.

-Minimizar las demoras.

-Proporcionar información adecuada y establecer un plan terapéutico consensuado con la mujer.

-Mejorar la comunicación a lo largo del proceso de atención.

-Garantizar apoyo psicosocial para las pacientes.



El cáncer de mama en Asturias

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más común diagnosticada en mujeres en todo el mundo.

Entre las asturianas mayores, a partir de los 25 y hasta los 74 años, los tumores malignos ocasionan más de la mitad de los fallecimientos (56%), y el cáncer de mama se sitúa a la cabeza de estas patologías en el grupo de 35 a 54 años.