La esposa del holandés accidentado en la Senda del Oso: "No fue una negligencia, mi marido no se subió a la valla, solo se apoyó"

"Por supuesto que vamos a demandar, no se puede consentir lo que ha ocurrido", ha asegurado este mediodía la esposa de Joel, el hispano-holandés que se accidentó en la Senda del oso a su paso por Teverga anteayer martes. El herido, que es guía de actividades al aire libre, continúa en la UCI, "mejor", según los médicos. Mañana jueves se valorará si pasa a planta. "Tiene una lesión vertebral, continúa estable y su pronóstico reservado", indicó su letrado, Carlos Rodríguez Méndez.

Lo que sí quisieron dejar claro tanto su mujer como su letrado es que el accidente no fue culpa de Joel. "No fue una negligencia, mi marido no se subió a la valla, simplemente se apoyó y cedió", indicó su mujer. Su letrado explicó más lo ocurrido: "Se apoyó en la valla con su hijo, y cedió. Él se fue abajo, su hijo pudo agarrarse a un árbol y le rescataron las otras dos personas que formaban parte del grupo".

La esposa, con lágrimas en los ojos, rememoró el momento en que supo del accidente. "Fue un susto tremendo, no se lo puede imaginar", musitó. La situación en que queda Joel no puede ser peor. "Mi marido es autónomo, está de baja y no puede trabajar, por lo tanto, estamos en una mala situación", explicó. La familia reside en Oviedo desde cuatro años. Joel es además nacido en España. "No era un turista, todo lo contrario", remarcó la esposa.

Por el momento, su letrado va a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. "Esperaremos a ver cómo evoluciona. De todos modos, vamos a encargar una pericial del accidente ad cautelam. Estamos estudiando si presentamos una demanda", señaló Carlos Rodríguez Méndez. Una vez que se reponga,Joel dará una rueda de prensa o hará público un comunicado.

Este nuevo accidedente, a diez días de la muerte del cicloturista segoviano Julio Martín, ha provocado un auténtico terremoto. El lunes habrá una reunión de alcaldes y empresarios de la Senda del Oso, y el clamor para que se lleve a cabo una reparación urgente y a fondo no ha hecho más que crecer.