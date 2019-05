Iberia cancela el vuelo retrasado y los pasajeros viajaran a Madrid por carretera

Decenas de personas llevan "tiradas" horas en el Aeropuerto de Asturias al no haber podido embarcar en su vuelo IBE0475 con destino Madrid. Todos los indicios apuntan a que el avión en el que tenían que embarcar era el mismo que había aterrizado poco antes de las 13.30 horas con serias dificultades por una avería técnica, al parecer un fallo en los "flaps".



El avión averiado tenía que haber tomado tierra en Asturias a las 12.50, para salir de nuevo hacia Madrid a las 13.30. Según relataron algunos testigos. Al parecer, la aeronave realizó varios intentos de aterrizaje, pero no lo consiguió hasta las 13.20 horas y lo hizo con serias dificultades. "Vimos salir a dos camiones de bomberos por la pista hasta el avión, pero finalmente no intervinieron", relató uno de ellos.



Mientras tanto, en la terminal asturiana decenas de personas esperaban para embarcar hacia Madrid. "Primero nos dijeron que había un retraso de media hora. Después, que nos darían un refrigerio porque había un problema técnico. Pero son las cinco de la tarde y seguimos aquí sin que nos den explicaciones", afirmó una de las pasajeras afectadas.



Muchas de las personas afectadas tenían que llegar al Aeropuerto de Barajas para enlazar con otros vuelos internacionales, como a Viena, que han perdido. "Perdemos las conexiones y nadie nos explica nada", aseguró una de ellas.



Aunque en un primer momento la aerolínea se había planteado reubicar a los pasajeros, finalmente, estos han sido dirigidos a Madrid por carretera en autobús.





Frustrada en Asturias por indicación de posible problema técnico. Facilitamos a la tripulación info de meteo de Vitoria y Santiago, evaluando posible desvío a aeropuerto alternativo. Tras esperas realizando comprobaciones, aterriza en #Asturias. #SafetyFirst #Trabajoenequipo pic.twitter.com/nIBKjGWEwE — Controladores Aéreos ???? (@controladores) May 23, 2019