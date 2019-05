José Luis Ábalos: "El PP trabaja contra la España real, no le importa España si no manda"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, llegó ayer a Langreo con novedades sobre el soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo, una obra que se inició en 2009 y que diez años después espera la redacción de un nuevo convenio que permita instalar la superestructura ferroviaria del túnel. "Estamos terminando el documento. Ha habido que denunciar el anterior y elaborar otro", aseguró el Ministro en el parque Dorado de Sama antes del acto político, al acercarse a los representantes de la plataforma constituida para reclamar la finalización de las obras, que aguardaban con una pancarta a unos metros.

"Ojalá nos hubiese servido el convenio que teníamos pero firmaremos el nuevo en muy poco tiempo", subrayó Ábalos, después de ratificar el compromiso de financiación de la obra por parte del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Además, se comprometió a darles unos plazos más concretos. Esa fue su primera parada antes de subir al escenario instalado en el parque. Desde allí, Ábalos aludió a la constitución de la XIII legislatura en el Congreso. Subrayó que los integrantes del Grupo parlamentario Socialista son "de los que saben comportarse aún cuando los desplacen de los asientos que les corresponden". "Nos limitamos a acatar el ordenamiento constitucional y nuestro mandato parlamentario con un escueto 'sí prometo', que no hace falta meterle más cuento", comentó el ministro en funciones, que estuvo acompañado por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón.

Otros, añadió, "se dedicaron a montarla y vimos cómo se alimentaban. Unos salían a protestar por lo que hacían otros, pero hacían lo mismo, como el señor Rivera, y lo que quieren hacer es un poquito de campaña electoral en el estilo que les gusta, el de la bronca". Ábalos aludió también a "los que hablan de la unidad de España pero que no los reconocen en parte de ella". "¿Pueden tener un proyecto para España si no está presente en todas las partes?", dijo el ministro de Fomento, que se refirió "a estos nacionalistas que lo único que hacen es airear el origen y la raza y la supremacía simplemente por el hecho de haber nacido donde han nacido, eso no es socialismo".

El PP "ha trabajado y trabaja contra la España real", manifestó tras destacar que a la formación liderada por Pablo Casado "no le importa España si no manda". "Perdió el gobierno por una sentencia de corrupción", subrayó. Mientras, en Ciudadanos "en vez de empezar a presentar gente nueva van de rastrillos a ver qué saldo político encuentran", dijo.

Barbón afirmó que "a unas elecciones no se va a empatar ni a pactar". La candidata del PSOE a la Alcaldía, Carmen Arbesú, acusó a "la otra izquierda de hacer una campaña en negativo para ocultar que no tiene gestión".