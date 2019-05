"Al matadero de Gijón iban animales de Illano sin identificar", dice la exgerente del Serida

"Me llamó la atención el gasto ingente de pienso del centro de Illano, estábamos recortando costes, porque el presupuesto estaba prorrogado, y quería reducir al mínimo los animales. Quería que Osoro me diese explicaciones, pero se puso de baja, así que hablé con su sustituto, Pedro Castro. Le pedí si el número de animales que había en la finca de Illano se correspondía con los que necesitaba el proyecto de investigación y había muchos más de los necesarios. El gasto era elevadísimo", explicó ayer Begoña de la Roza, directora del Serida durante el Gobierno de Foro, en 2012, en el juicio con jurado contra el exgerente del servicio Koldo Osoro y otros tres trabajadores acusados de malversación. Ayer declararon seis testigos en una jornada que se desarrolló entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

Durante la misma, salió a relucir el clima de celos profesionales, inquinas y ambiente enrarecido que había en el Serida. La propia Begoña de la Roza lo resumió en una frase: "Osoro siempre podía obtener más fondos que otras áreas; había un trato de favoritismo a unas áreas frente a otras".

La exgerente lanzó todo tipo de dudas sobre Osoro. "Me llamaron del matadero de Gijón dos veces diciendo que habían llegado animales de los centros de Grado e Illano (dependientes de Osoro) sin identificar", llegó a asegurar. En su visita al centro de Illano -donde según las acusaciones funcionaba la cooperativa Prodexcal, que se beneficiaba de los fondos y medios del Serida-, De la Roza observó que había cientos de animales, "pero sólo adultos". "Había 600, 700, mil y pico cabras y ovejas, pero lo que más llamaba la atención es que no había animales jóvenes, y tampoco figuraba que hubiesen sido enajenados. Le preguntó a Castro y me explicó que era una zona de montaña, muy fría, y que muchos morían en los partos. Pero, en el Serida, lo primero es mantener el bienestar del animal, y mantener como mínimo unos resultados de fertilidad como cualquier otro ganadero. Había ovejas, y también cerdos, que eran del proyecto", añadió.

Cada uno de los testigos tenía un motivo de agravio contra Osoro. El veterinario Juan Manuel Menéndez, al que no renovaron el contrato en 2005 por indicación de Osoro, le dedicó a éste una frase en su tesis doctoral: "A la persona que retrasó durante años esta tesis (...) espero que el tiempo y la Justicia le ponga en su sitio". Negó con rotundidad haber sido una de las dos personas que presentaron una denuncia anónima contra Osoro por el aprovechamiento de medios públicos para una explotación particular. El otro candidato, Félix María Goyache, director regional de Agricultura y Ganadería en la época del Gobierno de Sergio Marqués, responsable de Mejora Genética del Serida, afirmó que, durante el ejecutivo de Juan Luis Rodríguez-Vigil, Osoro "tuvo una sanción de empleo y sueldo de un mes por malversación, y Pedro Castro también tuvo abierto un expediente", que se cerró al caer el Gobierno por Petromocho. Y añadió: "Desde el punto de vista científico, Osoro me envidia. Se ha publicado la lista de los 57 mejores científicos. La encabeza Carlos López Otín y soy el decimoprimero. No sé en qué puesto está Osoro".

Enrique Gómez Piñeiro, jefe del área de Genética del Serida, se enfrentó a Osoro por la creación de una spin-off, "Spectrapply", según él, dirigida por una persona "sin solvencia intelectual", y el primer caso de un contrato de transferencia de conocimiento en el que, el que debe pagar, es la entidad que ha estado investigando durante décadas. Encima, Osoro le puenteó, en un proyecto CDTI: "Tengo que estar en lo que me compete. Yo no era un cualquiera ahí. Era el primer investigador de los proyectos más fuertes". El jefe del área de administración, Francisco Villamil, al que Osoro quiso echar, según él, aseguró que la entidad presenta sus cuentas como una entidad pública, cuando les han dicho por activa y por pasiva que tiene un régimen jurídico privado.