Vázquez: "Vamos a dar no solo el 'sorpasso', sino la sorpresa"

El candidato autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Vázquez, se está convirtiendo en el principal protagonista de la recta final de la campaña electoral por los ataques que está recibiendo por parte de los demás contendientes, en especial del PP y el PSOE. Todo ello ha llevado a Vázquez a resaltar el "nerviosismo" de sus adversarios ante lo que, según dijo ayer, intuye que sucederá el domingo: "Vamos a dar no solo el 'sorpasso', sino la sorpresa".

Vázquez reclamó para sí el centro político, como a su juicio demuestra los ataques que recibe tanto desde la derecha como desde la izquierda. Sobre el PSOE, al que considera su principal rival para ganar las elecciones del domingo, señaló que el partido que ha llevado a Asturias a su actual situación de "declive" no puede ahora "llevarla a la recuperación. Si sus políticas no han funcionado hay que probar otras cosas, y hay que hacerlo con programas solventes que no ofrecen soluciones milagrosas ni recetas maravillosas sino trabajo, organización, solvencia y una batería amplia de políticas que deben marcar la agenda de Asturias en los próximos cuatro años", dijo.

El cabeza de lista de Cs se reunió con el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, con responsables de la Cámara de Comercio de Gijón y con un grupo de mujeres empresarias. Resaltó las coincidencias entre sus planteamientos y las de los empresarios "para impulsar el dinamismo económico y la innovación en Asturias". Y anunció medidas para crear "un ecosistema favorable" al funcionamiento de las pymes y la gran industria asturiana.