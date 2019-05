Una avería provoca un aterrizaje forzoso y deja en Asturias a 175 pasajeros

"Llevamos horas aquí y no nos dicen nada, sólo que hay una avería. Pero teníamos un vuelo a Viena a las cuatro de la tarde y lo hemos perdido. Esto es un desastre". Paz Benavides es una de las 175 personas que ayer se quedó tirada en el aeropuerto de Asturias al averiarse el avión en el que tenían que viajar a Madrid para conectar con otros vuelos e iniciar sus vacaciones o acudir a reuniones de trabajo.

No obstante, peor lo pasaron los que viajaron en ese avión averiado procedente de Madrid y que vivieron un aterrizaje forzoso, al estropearse los "flaps". El aterrizaje estaba previsto a las 12.50 horas y el vuelo llegaba en tiempo, pero el comandante detectó un problema técnico antes de aterrizar. Según explicaron fuentes de Iberia, "se hizo un primer intento, pero en lugar de tomar tierra decidió ir hacia el mar para realizar unas comprobaciones". Fue al segundo cuando aterrizó "con todas las garantías de seguridad".

Los pasajeros que tenían que viajar en ese avión ya estaban en la zona de embarque, y vieron que el aterrizaje "no fue precisamente suave y tranquilo", aseguraron algunos de ellos. "Vimos salir a dos camiones de bomberos, que no llegaron a intervenir, pero ya sospechamos de que algo no iba bien", señalaron.

En ese mismo avión tenían que haber salido a las 13.30 horas hacia Madrid. "Primero se nos dijo que habría un retraso de media hora. Pero pasaba el tiempo y no nos decían nada más. Después, que nos iban a ofrecer un refrigerio porque había un problema técnico. Pero son casi las cinco de la tarde y seguimos sin saber nada", aseguró Paz Benavides.

El siguiente vuelo a Madrid salió a las 17.35 horas, y en él se recolocó a una treintena de pasajeros, y a unos cuarenta en el de las 20.50 horas, según confirmaron fuentes de la compañía aérea.

¿Y todos los demás? Pues una buena parte de las largas horas de espera en el aeropuerto las invirtieron en hacer cola ante el mostrador de Iberia para presentar sus reclamaciones y ser informados posteriormente de que podrían hacer el recorrido en autocar. "Salimos en el último vuelo a Madrid y mañana por la mañana hacia Viena. Pero tendríamos que haber salido a las cuatro de la tarde, hacer una visita por la ciudad, cenar allí y mañana por la mañana salíamos en una visita guiada. ¿Y ahora qué? Habrá que readaptar todo el programa, pero ¿y el tiempo perdido quién lo compensa?", se lamentaba un miembro de un grupo de 26 personas que tenían previsto dormir hoy en la ciudad austriaca.

La falta de información centraba las quejas. "Vimos que el avión no bajó precisamente suave al aterrizar, y que iban los bomberos. Pero sólo se nos dijo que había problemas técnicos y nada más. Vamos de vacaciones a Mallorca, y sólo teníamos que esperar 40 minutos en Madrid. Mira ahora", protestaba Pablo Vázquez en la cola de Iberia.

Más enfadada estaba Amparo García, que tenía que haber cogido en Madrid un vuelo a la ciudad alemana de Stuttgart. "Es un viaje de trabajo, y tampoco puedo avisar de lo que pasa porque no sé qué pasa, ni cuándo voy a llegar, porque no nos dicen nada más que se trata de un problema técnico. Y en la ventanilla sólo hay una persona. Todo es un desastre", afirmó.

"Un desastre completo", apostilló Pedro Sánchez, que tenía que llegar a Madrid para coger el AVE a Zaragoza en un viaje de trabajo.

"Aquí no se sabe nada. Ni yo ni nadie sabe nada", afirmó malhumorado Jaime Rivas, que tenía que haber llegado ayer por la tarde a Palma de Mallorca.

A Kayne Hasslbeck se le estropeó el fin de semana. "Tenía contratado un tour y un hotel reservado en Madrid y lo perdí todo", se lamentaba amargamente en las instalaciones aeroportuarias asturianas.

Mientras tanto, la aerolínea buscaba soluciones. "Intentamos hacerlo lo más rápido posible. Intentamos recolocar a todos los pasajeros que pudimos, teniendo en cuenta sobre todo los que tenían conexiones aéreas", aseguraba una portavoz. Y en cuanto a la falta de información y de personal, "les puedo asegurar que el aeropuerto de Asturias está bien atendido y que se intenta hacer todo lo posible", afirmó.

El avión averiado "durmió" en Asturias.