El juzgado archiva la causa por el sueldo de la alcaldesa de Teverga

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Grado ha archivado la causa abierta a instancias del PSOE tevergano contra la alcaldesa de Teverga, María Amor Ardura (IU), por un presunto delito de prevaricación administrativa supuestamente cometido al fijarse su sueldo en junio de 2015. La jueza no aprecia motivos para prolongar el proceso al no ver suficientemente justificada la irregularidad. Los socialistas denunciaron el acuerdo del equipo de gobierno de establecer para la regidora un salario de unos unos 25.000 euros anuales más los gastos de Seguridad Social sin habilitar una partida presupuestaria al efecto. La denuncia también advertía indicios, no suficientemente probados según la resolución recién divulgada, de "falsedad, denegación de auxilio a la Justicia y malversación de caudales".

Ardura se ha mostrado esta mañana satisfecha por la decisión judicial que, aseguró, evidencia que "no hay ninguna causa, sino que salario es absolutamente normal y legal y se ve que todo lo que había era un interés político, una persecución política". Aunque se trata de una primera decisión todavía recurrible, Amor Ardura se mostró convencida en que, finalmente, el asunto terminará por desestimarse.