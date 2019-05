Lastra y Barbón se marcan un pasodoble para cerrar la campaña del PSOE: "¡Guapa, guapa y guapa!"

Sin bajar la guardia pero con alegría y espíritu festivo. Así cerraron la campaña de las autonómicas los socialistas asturianos, en una carpa situada en Lugones. "Si las derechas ganan por un voto, gobernarán al día siguiente", advirtió Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato a la presidencia del Principado. Sabedor de que las encuestas le sitúan como favorito con ventaja, no quiere confiarse ni que sus potenciales electores lo hagan. Aún así, el PSOE no ocultó su alegría en un fin de campaña con buenas expectativas tras muchos días de recorrer Asturias. "No soy ningún superhombre, pero me doy cuenta de que con vuestra fuerza lo podemos conseguir todo", señaló Barbón.

En el acto estaba presente la número dos del PSOE nacional, Adriana Lastra, que no dudó en sumarse al llamamiento de Barbón. Y también a la fiesta. Ambos se marcaron todo un baile a ritmo de pasodoble: "¡Guapa, guapa y guapa!", cantaron a coro los asistentes mientras disfrutaban del baile de los dos grandes nombres actuales del PSOE asturiano.