"No fue una negligencia", dice la esposa del holandés herido, todavía en la UCI

"Por supuesto que vamos a demandar, no se puede consentir lo que ha ocurrido", afirmó al mediodía de ayer la esposa de Joel, el hispano-holandés que se accidentó en la Senda del Oso a su paso por Teverga el pasado martes. El herido, que es guía de actividades al aire libre, continúa en la UCI, "mejor", según comunicaron los médicos a la familia en la mañana de ayer. Hoy jueves se valorará si pasa a planta, en función de la evolución que haya tenido la noche pasada. "Tiene una lesión vertebral, continúa estable y su pronóstico reservado", indicó el letrado Carlos Rodríguez Méndez, quien se ha hecho cargo de la presentación de una posible demanda.

Lo que sí quisieron dejar claro tanto su mujer como su abogado es que el accidente no fue culpa de Joel. "No fue una negligencia, mi marido no se subió a la valla, simplemente se apoyó y cedió", indicó la mujer. Su letrado explicó más lo ocurrido: "Se apoyó en la valla con su hijo, y la barandilla cedió. Él se fue abajo, su hijo pudo agarrarse a un árbol y las otras dos personas que formaban parte del grupo pudieron rescatarle y evitar que también se fuese abajo". Esta versión choca con la ofrecida por la persona que le atendió inicialmente, quien aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que el accidentado le había dicho que se había sentado sobre la barandilla.

La esposa del herido, con lágrimas en los ojos, rememoró el momento del accidente. "Fue un susto tremendo, no se lo puede imaginar", musitó. La situación en que queda Joel no puede ser peor. "Mi marido es autónomo, está de baja y no puede trabajar; por lo tanto, estamos en una mala situación", explicó. La familia reside en Oviedo desde cuatro años. Joel es además nacido en España. "No era un turista, todo lo contrario", remarcó la esposa.

Por el momento, su letrado va a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. "Esperaremos a ver cómo evoluciona. De todos modos, vamos a encargar una pericial del accidente de manera cautelar. Estamos estudiando si presentamos una demanda", señaló Carlos Rodríguez Méndez. Una vez que se reponga, Joel dará una rueda de prensa o hará público un comunicado.