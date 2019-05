Barbón pide el voto "para soñar una Asturias nueva, que supere el pesimismo"

El optimismo marcó ayer el cierre de campaña de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en Lugones para llevar a Adrián Barbón a la presidencia del Principado. La carpa instalada en el corazón del parque de la Manzana quedó pequeña en un mitin que sirvió para celebrar la victoria del PSOE en las generales, con ovación incluida a Adriana Lastra y a la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, y para que el "cartel" autonómico pidiera el voto "para soñar una Asturias nueva, que supere el pesimismo", ante un auditorio en el que estaban tres consejeros del Gobierno saliente de Javier Fernández. Barbón también pidió el apoyo para sus 78 candidatos en las alcaldías de toda la región y para que el eurodiputado Jonás Fernández pueda revalidar su escaño en Bruselas.

El "número uno" de la FSA fue de menos a más en el acto de cierre, tras una jornada maratoniana en la que recorrió cientos de kilómetros, de Oviedo al oriente y de vuelta a Lugones para rematar en el feudo del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", que ya fue talismán al poner broche en las generales. "Las cosas que salen bien no hay por qué cambiarlas", concedía Barbón, recién llegado de Arriondas y poco antes de dar el enésimo abrazo a Adriana Lastra con su chupa roja. En el ambiente del parque de Lugones se palpaba un ambiente de victoria pero los socialistas asturianos no quieren euforias por anticipado. Tanto el alcalde anfitrión como Adriana Lastra y el propio Barbón pidieron concentrar el voto en el PSOE para hacer frente a la derecha, que "está dividida pero si tiene un voto más, gobierna Asturias este lunes".

Barbón repasó los argumentos en los que ha insistido en esta campaña. Un proyecto basado en cinco ejes, con atención al empleo, la industria, la investigación, la apuesta por la sanidad y la educación y el reto demográfico. Y una obsesión: evitar que se repita "la involución" de Andalucía, "donde dicen que las mujeres pueden pintarse los ojos pero no decidir sobre su cuerpo. No pasarán, no se lo vamos a permitir", arengó el secretario general de la FSA, que habló de "una lucha de poder entre las cuatro derechas" y mandó recados tanto a Teresa Mallada como a Juan Vázquez. "No auguro un buen domingo para el PP", le dijo a la cabeza de lista popular. "Y al candidato Vázquez, le digo que en Ciudadanos no hay ningún socialdemócrata. Están todos en el PSOE", remachó Barbón que definitivamente se vino arriba en el sprint final de "esta campaña que inicia una nueva etapa en la historia de Asturias, inicia una nueva página de la historia socialista de Asturias". Y todavía fue "más alto y claro" en la petición final del voto: "vamos a soñar una Asturias nueva, que supere los pesimismos y que afronte el futuro".

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, tampoco quiso perderse el final de una campaña que, como reconoció el propio Barbón, "siempre será muy especial aunque haya más". La "número dos" de los socialistas señaló que será "la última votación de los próximos cuatro años". Agradeció "una campaña magnífica", en primera persona, a Gimena Llamedo, la cabeza de lista en el Oriente y llamó la atención sobre el papel de las mujeres en el impulso que ha tomado la FSA desde las primarias. Lastra advirtió del riesgo "de esa derecha, que viene supuestamente dividida, pero que ya han dicho que si el domingo tienen un voto más, al día siguiente van a gobernar juntos". La vicesecretaria general del PSOE pidió el voto en los comicios de mañana porque "Pedro y nosotros necesitamos aliados, comunidades autónomas y ayuntamientos socialistas", y tiró de retrovisor al afirmar: "este partido lo ha pasado muy mal pero ha sabido levantarse porque tiene valores e ideas, y este domingo tenemos que defenderlas".

Ángel García ofició de anfitrión, hizo notar "la ayuda de Adriana Lastra" para impulsar los futuros accesos a Paredes y reivindicó el voto para el PSOE "porque tenemos más ganas de vivir y de mejorar nuestra región, nuestro país y nuestros pueblos. Donde otros ven dragones y abismos, nosotros vemos oportunidades", añadió.