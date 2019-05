Mallada apela a la movilización: "Solo más PP es menos Barbón y más Asturias"

A Teresa Mallada se le quebró ayer la voz en el cierre de campaña. La candidata regional del Partido Popular (PP) tuvo que interrumpirse unos segundos, los ojos empañados y sus simpatizantes en pie, para recomponer el tono, tragar saliva y reconocer que han sido unas semanas "muy duras, más duras de lo que esperaba". Pero ayer, para echar el broche a más de 41.000 kilómetros por toda Asturias con etapa final en la Escuela de Hostelería de Gijón, echó los restos elevando la voz. De un hilo de emoción a los gritos de euforia para proclamar ante los suyos que "tenemos el mejor partido y el domingo vamos a ganar", porque a pesar del desgaste, "esta campaña me ha hecho más fuerte de lo que era antes de que comenzara", aseguró.

Fue un acto para el agradecimiento a todos los que han acompañado a la candidata "desde que fui designada el pasado mes de enero", y también para dejar claro que, pase lo que pase en las urnas, "el cariño que he recibido de la gente ya me ha hecho ganadora", recalcó Mallada. No en vano "hace muchos, muchos años que no percibo tanto amor, tanta confianza hacia el PP en la calle", aseguró ante su auditorio, plagado de candidatos de toda Asturias y con la presidenta regional, Mercedes Fernández, en primera fila y gesto serio.

Insistió mucho Mallada en la misma idea: el Partido Popular es la única alternativa de futuro para Asturias, porque "nosotros tenemos el único programa válido para solucionar las necesidades de los asturianos", porque "somos el único capaz de devolver la ilusión a los jóvenes, de hacer que puedan volver a trabajar en su tierra", y porque "somos el mejor equipo posible, en todo el Principado", resumió la candidata, convencida de que "otra Asturias es posible después del domingo".

Entre otras cosas, porque "Asturias no es el cortijo del PSOE", insistió, mentando al candidato Barbón en varias ocasiones. "La Asturias de Barbón es la Asturias del retroceso; a Barbón le interesa la Asturias vaciada y subvencionada, cuanto peor esté, mejor para ellos", aseguró, antes de recordar que el aspirante socialista "es el único que nunca se ha dedicado a otra cosa que no sea la política; cualquier empresa lo tendría claro si tuviera que elegir entre él o nosotros", espetó Mallada. Y a renglón seguido siguió con las críticas: "No vale cualquiera para presentarse como candidato; esto de las elecciones no es un juego para ver quién gana y el nuestro es el único proyecto en el que confiar", aseguró antes de afear al PSOE "que estén deseando que se acabe la campaña, porque cada vez tienen menos apoyos".

Mallada se comprometió a plantarse "en Moncloa el día siguiente de llegar a la presidencia del Principado" para "reclamar a Pedro Sánchez el respeto y las actuaciones que se merece Asturias y que no hemos tenido en los años de gobierno socialista".

Y prometió también a todos los jóvenes que están trabajando fuera "y que han conseguido marcharse de Asturias a pesar del aislamiento en que vive la región desde hace tantos años" que podrán "volver a casa", porque "apostamos por la innovación y por la generación de empleo con igualdad de oportunidades para todos".

Junto a la candidata regional cerraron la campaña los candidatos de Oviedo (Alfredo Canteli), Gijón (Alberto López-Asenjo) y Avilés (Esther Llamazares), que llamaron a "movilizarse hasta el último momento", porque "aún queda partido", aseveró el aspirante gijonés, seguro de que "vamos a ser capaces de ganar". Tanto en Gijón, donde "vamos a devolver la ilusión a los vecinos", como en Oviedo, donde "necesitamos dar la vuelta a la tortilla en una ciudad completamente abandonada", afirmó Canteli, y en Avilés, donde "vamos a hacernos con la alcaldía porque tenemos corazón, ganas y conocimiento", remató Llamazares.

Un acto, en definitiva, para reafirmar a los candidatos populares en que "somos los mejores, tenemos las mejores propuestas y pese a las dificultades, vamos a ganar en toda la región". Y para ello, advirtió Teresa Mallada, únicamente vale votar al PP: "Solo más PP es menos Barbón y más Asturias".