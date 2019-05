Vallina: "Cuantos más votos nos deis, mejor; el PSOE se destiñe a naranja en un momento"

IU cree que es "imprescindible" para que en Asturias haya un verdadero gobierno de izquierdas. Porque "el PSOE se destiñe a naranja en un momento" y, si los votos no lo impiden. El candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez será su "socio prioritario". Así se manifestó ayer la candidata autonómica de IU, Ángela Vallina, durante el cierre de campaña, celebrado en la plaza Trascorrales ante más de un centenar de personas.

Frente a ese PSOE que se destiñe, Vallina contrapuso una IU "sin decolorar", que es "la izquierda de verdad, l que nunca miente" y la que consiguió "conquistas sociales como el salario social" cuando participó en el Gobierno del Principado. La aspirante de IU a presidir el Principado acusó pidió a los asistentes que no voten al PSOE: "no se puede confiar en el partido que nos ha traído hasta aquí. Quienes llevaron a Asturias a esta situación no pueden decir que lo arreglarán en cuatro años", que únicamente ha hecho "promesas, pero ha dejado una Asturias "envejecida y despoblada", que ha pasado de tener 50.000 mineros en los años setenta a poco más de 1.000 en la actualidad.

Vallina se refirió al sondeo electoral encargado por LA NUEVA ESPAÑA, que recogió, por un lado, que los ciudadanos opinan que "las cosas han ido a peor en los últimos años", pero, a la vez, siguen dando la victoria "al PSOE. Esa es nuestra tragedia", se lamentó Vallina, quien calificó de "vacía" la campaña desarrollada por el candidato socialista, Adrián Barbón, que en su opinión no ha hecho "ninguna propuesta seria".