Vázquez pide el centro y ataca a Barbón, que "se presenta a delegado del Gobierno"

Juan Vázquez sonríe complacido cuando menciona "el tópico absoluto de las cuatro derechas", el mantra socialista que quiere desplazar a Ciudadanos del centro, y vuelve a hacerlo cuando se presenta a sí mismo como "la única alternativa moderada, estable y de centro, por mucho que unos días nos quieran colocar en la derecha y otros como rojos peligrosos". En la espicha del cierre de campaña de Ciudadanos, en un llagar de Viella y después de un vídeo de resumen a los sones optimistas del "Viva la vida" de "Coldplay", el candidato se resituó repartiendo reproches a diestro y siniestro. A derecha e izquierda. A PP y PSOE. "No pueden aspirar a gobernar quienes no han sabido gobernarse a sí mismos; no pueden proponer un cambio de rumbo en Asturias quienes nos han traído al declive".

Por si no hubiese quedado claro, quiere inhabilitar "al candidato de este Partido Socialista que tenemos en Asturias y en España, que en el fondo parece que se presenta a delegado del Gobierno". "Yo me presento a la autonomía, no a la subordinación", dijo el exrector de la Universidad de Oviedo para regocijo de la concurrencia. Vázquez lanzó por ahí al ataque a Adrián Barbón, a su juicio un aspirante sucursalista con las manos atadas desde Moncloa. En el desfile de ministros por Asturias para apoyar al candidato socialista, a Juan Vázquez no se le escapó la "curiosa" ausencia de la titular de Transición Ecológica y rebatió la supuesta "agenda asturiana" que un Principado socialista tendría en el Consejo de Ministros" aduciendo que "esa agenda incluiría la de los populistas y los nacionalistas". Se remite a las pruebas "preocupantes" de la actitud del PSOE en la sesión de constitución del Congreso de los Diputados y deduce que "tendríamos subordinados al cuadrado, subordinados a un gobierno subordinado" que perjudicaría, remató, los intereses de Asturias en cuestiones clave como la financiación autonómica o la transición del modelo energético.

La última llamada del aspirante naranja, "se percibe en el ambiente que estamos creciendo", observa un panorama en el que "no hay un candidato en busca de electores, sino electores buscando un candidato" que quiere ser él para "activar la Asturias de las oportunidades", y que después de su trayecto de campaña son "incluso más de las que yo pensaba". El plan es ese frente contra "la Asturias del pesimismo", la región "harta de la desilusión y la desesperanza".

Por la mañana del último día de campaña electoral, el Juan Vázquez catedrático había supervisado un examen de Economía española y de la UE", "un asunto muy de actualidad". "Hoy examino y el domingo seré examinado"