La reforma de la ley electoral para permitir el voto a las personas con discapacidad provocó ayer situaciones anómalas. Una joven de 21 años, Sonsoles, vecina de Majadahonda recibió la notificación para ser vocal de mesa. Finalmente no se presentó porque su madre presentó un escrito ante la Junta Electoral, que no tuvo respuesta. Ayer al ir a votar a la citada mesa, el resto de integrantes le comunicaron a su madre que no habían recibido aviso alguno sobre esa renuncia.