Moriyón, muy seria, elude valorar los resultados: "No voy a decir mucho más"

El declive en los últimos años es indiscutible, pero la sensación ayer en Foro Asturias de puertas adentro era de cierto alivio. Como si se hubiesen salvado los muebles en las autonómicas al Principado. Foro Asturias sale de las elecciones con dos diputados en la Junta General -serán Carmen Moriyón y Adrián Pumares, uno menos que en 2015 (3) y catorce menos que en 2011 (16), el año de la irrupción de Foro en el panorama político regional, cuando el partido de Francisco Álvarez-Cascos logró incluso formar Gobierno en el Principado por delante de los socialistas.

Ahora, ocho años después, son la sexta fuerza política en la Junta y pierden unos 10.000 votos respecto a las últimas autonómicas. Hay un dato que abruma: en estas elecciones casi 34.000 asturianos votaron a la formación conservadora para el Principado en Asturias. En 2011 fueron casi 178.000. Foro, pues, se ha dejado por el camino más de 140.000 votantes en solo ocho años. De segunda fuerza política regional a aspirar a sobrevivir.

Foro, además, no podrá formar grupo parlamentario y su destino podría ser el Grupo Mixto. En el espectro de la derecha acaba empatado con Vox, que entra por primera vez en la Junta General con dos diputados, los mismos que Foro. El ambiente en la sede de campaña del partido de Cascos en Oviedo, en la calle Pepe Cosmen, fue distendido y muy tranquilo durante la larga noche electoral. Se celebró el triunfo en algún Ayuntamiento (se aplaudió con ahínco el éxito en Peñamellera Alta) y se asumió la caída.

No había caras largas ni preocupación en los puestos inferiores, que siguieron el recuento junto a los periodistas desplazados. La candidata Moriyón optó por seguir la noche electoral encerrada en su despacho de la primera planta de la sede, acompañada por su equipo. No se la vio hasta casi medianoche.

Ayer en Oviedo estuvieron junto a la candidata Fernando Tejada (candidato a las municipales en Oviedo), Adrián Pumares (número 2 a las autonómicas), Pedro Leal (número 3), Fernando Couto (secretario general de Foro en Gijón), Marcos Grana (candidato a las europeas), Carmen Fernández (número 4) y el presidente del partido, Francisco Álvarez-Cascos.

A las 23.40, con casi el 80% del voto escrutado, la plana mayor de Foro enfiló hacia la sala de prensa para hablar ante los periodistas. Pero no hubo discurso.

Con semblante muy serio, Moriyón optó por felicitar a Adrián Barbón, candidato socialista, por su triunfo en las elecciones (20 diputados) y prefirió no valorar los resultados de su partido: "Queremos felicitar a Adrián Barbón y al Partido Socialista. Los asturianos han elegido y lo debemos respetar", dijo Moriyón. Cascos siguió la comparecencia en un extremo, posó en la foto y no dijo una palabra.

Preguntada sobre los resultados de su formación, la gijonesa despejó: "No voy a decirles mucho más. Me gustaría convocar a los órganos directivos y hacer una valoración detenida de todas las cuestiones". No quiso siquiera dar una primera impresión: "La que he dicho", sentenció la exalcaldesa de Gijón, un bastión que Foro perdió ayer. De las municipales tampoco hubo valoración alguna.

Pumares, Cascos y Leal estuvieron en la sede del partido pasada la medianoche, pero nadie de la formación hizo declaración pública alguna sobre los resultados. La sensación, eso sí, era de que podría haber sido peor. "Tenemos cuatro años por delante de Gobierno socialista, nos podemos reconstruir", resumía un alto cargo de Foro. Moriyón y Pumares, pues, se estrenan en la Junta General del Principado de Asturias y representarán a Foro esta legislatura, que estará marcada por el triunfo socialista y la fragmentación del voto de la derecha asturiana, más repartido que nunca con hasta cuatro partidos con representación que suman 19 escaños entre todos: PP (10) Ciudadanos (5), Foro (2) y Vox (2). Únicamente la formación naranja (dos diputados más que en 2015) y la ultraconservadora, que se estrena en la Junta, salen ganando en la derecha asturiana. A Foro le toca aguantar cuatro años y la dura tarea de intentar frenar la sangría de votos.