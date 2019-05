Permiso especial para votar para el "fallecido" de Trevías

El vecino de Trevías de 77 años Antonio López López acudió ayer a votar a pesar de que en el censo figura como "fallecido desde 2018". No pudo participar en las recientes elecciones nacionales por este "error". "Hoy voto con más ganas y orgullo", dijo ayer a primera hora de la mañana en el colegio público San Miguel de Trevías. López tampoco figuraba ayer en el censo de Valdés, pero pudo votar tras hacer semanas antes dos trámites: primero en el Ayuntamiento y, después, en el Juzgado. "En el juzgado nos decían que era imposible que pasara algo así y la mujer que me atendió en el Ayuntamiento les dijo telefónicamente que me tenía delante", contó, informa A. M. S.