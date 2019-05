El PSOE mejora, ganando en 54 concejos, y el PP retrocede de once a nueve municipios

Prácticamente las mismas tendencias de las elecciones autonómicas se repitieron en las municipales a lo largo y ancho del territorio asturiano. El PSOE crece en poder en los concejos, al mismo tiempo que el PP sufre un retroceso, aunque amortiguado. Si bien, IU resiste en sus plazas fuertes y sale mejor parada que en los comicios regionales, donde Cs subió en representación, al igual que lo hizo en las municipales. De la misma forma, Vox irrumpe en un puñado de municipios y Podemos, aunque presente bajo diferentes formas según el concejo, pierde fuelle en el territorio asturiano.

PSOE. Los socialistas siguen en la cresta de la ola. Obtienen mayoría absoluta en 38 municipios asturianos, cinco más que en 2015, y son la fuerza más votada en 54 ayuntamientos, cuatro más que en la anterior cita con las urnas en el Principado. También crecen en otros parámetros: suman un total de 439 concejales repartidos por la geografía asturiana, una cifra notablemente superior a los 399 obtenidos en 2015. Tuvo un 35,3 % de votos, siete puntos porcentuales más. A ello hay que añadir la mejora del resultado de la alcaldesa socialista de Avilés, Mariví Monteserín, y la reconquista, de forma notable, de su gran bastión: Gijón, donde Ana González devolvió al PSOE a la senda del triunfo con once ediles. En su debe, el actual alcalde de Oviedo tendrá dificultades para mantener su gobierno local: pese a haber crecido en número de concejales no podrá reeditar el tripartito de izquierdas y no suma con Ciudadanos.

PP. Caída del PP también en las municipales, que gana en nueve concejos, dos menos que en 2015. Sin embargo, la pérdida es menor de lo esperado, habida cuenta de que mantiene mayoría absoluta en seis municipios, mismo número que en los últimos comicios autonómicos. En grandes ciudades, no se cumplió el temor de perder concejales en Gijón, sí pierde en Avilés y también en Oviedo, donde, sin embargo, Alfredo Canteli logró ganar las elecciones y perfilarse para recuperar para el PP el gobierno de la capital. Los populares lograron 183 concejales en total, menos que los 209 de 2015.

IU. Izquierda Unida mantiene poder en los concejos, con seis mayorías absolutas. Especialmente destacable es la reforzada por Aníbal Vázquez en Mieres. Además, fue la fuerza más votada en otros dos municipios. Logra un total de 106 concejales, menos que los 129 de 2015, pero hay que tener en cuenta que en esta ocasión en algunos concejos IU concurría junto a Podemos, fórmula bajo la que han sumado 16 ediles más.

Ciudadanos. La formación naranja se convierte, con cincuenta concejales (obtuvo sólo nueve en 2015), en la cuarta fuerza con más representación en los municipios. Eso sí, no logra ser la fuerza más votada en ningún consistorio, aunque es segunda en Gijón, tercera en Oviedo, y también crece en Avilés. Y casi dan la sorpresa en Colunga, empatando a cuatro concejales con el PSOE, que ganó únicamente en votos.

Foro. La fuerza forista se desinfla en las municipales: pierde estrepitosamente su último gran reducto, Gijón, y es la fuerza más votada únicamente en tres concejos, la mitad que en 2015. Asimismo, cae de 83 a 49 ediles. Eso sí, se asegura el gobierno en dos municipios donde ya mandaba: Peñamellera Alta y Salas.

Podemos, Vox e independientes. Podemos sufre caída también en las municipales. Además, pierde el único concejo en el que había ganado una de sus marcas, Ibias. Igualmente, baja su representación notablemente tanto en Oviedo como en Gijón. Por contra, Vox irrumpe en los ayuntamientos asturianos: lo hace en ocho de los 16 municipios donde se presentaba. Obtuvo dos concejales en Oviedo, Gijón y Avilés; y uno en Gozón, Castrillón, Siero, Tineo y Llanera. Por otra parte, en Bimenes, Soto del Barco, Sariego y Noreña se hacen fuertes candidaturas independientes.