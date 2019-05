El tapiego Charlie "Patillas" no faltó a su cita reivindicativa y humorística con las urnas. Ayer sorprendió con un original disfraz de pavo real, en la imagen: "Si los políticos se ponen pavos cuatro años, yo me pongo pavo real un ratito". También llevaba una camiseta con el eslogan "Oro No", contra el proyecto minero de Salave, informa T. C.