Vázquez: "No tendremos el papel decisivo que queríamos; seremos oposición leal"

Ciudadanos es desde ayer la tercera fuerza política en la Junta General del Principado, con 73.271 votos (14 por ciento), que le permiten pasar de tres diputados a cinco. Pero las expectativas no se cumplieron. Ni siquiera se rozaron, y el candidato a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, explicó la causa fundamental: el partido no tiene implantación en las alas. Eso ha hecho que el PP mantuviera dos diputados en el Oriente y otros dos en el Occidente, y de ahí que no se lograra dar el "sorpasso".

"No vamos a tener el papel decisivo que queríamos y no vamos a formar gobierno", señaló el catedrático de Economía, pero aseguró que Ciudadanos "actuará como la tercera fuerza política con una oposición leal, sincera y constructiva".

Las expectativas eran elevadas en las filas de Ciudadanos. Las encuestas les daban hasta ocho diputados, incluso alguno más. Se preveía además que, según las encuestas, el PP se dejaría por el camino más votos y más diputados y que el PSOE se habría quedado en 17 o 18 diputados. Y con ese espíritu empezaron a llegar al Gran Hotel España de Oviedo el candidato autonómico y algunos militantes y simpatizantes, aunque a cuentagotas y ya bien entrada la noche.

El recuento avanzaba más deprisa de lo que se preveía, pero nada salió como se esperaba y el catedrático Vázquez no dudó en admitirlo: "No hemos obtenido los resultados a los que aspirábamos y que esperábamos. Nos han penalizado las alas y falta implantación territorial porque es un partido joven. Hemos estado cerca de conseguir un diputado en Oriente, y eso habría mejorado los resultados sensiblemente".

Pero si su lema en esta campaña fue "La Asturias de las oportunidades", el candidato de Ciudadanos decidió mantener esa posición optimista y ofreció la visión más positiva para "un partido joven".

"He llamado a Adrián Barbón hace un rato para felicitarle", indicó antes de explicar por qué los militantes y simpatizantes de Ciudadanos deben "sentirse orgullosos". "Hemos mejorado sensiblemente los datos y debemos celebrarlo. De ser la sexta fuerza política se ha pasado a ser la tercera en el Parlamento asturiano", una afirmación que fue recibida con fuertes aplausos. Y Vázquez siguió: "De un 7 por ciento de votos se ha pasado a un 14 o un 15, y de 38.000 votos a más de 68.000" (el escrutinio en ese momento no llegaba al 90 por ciento).

"Todo esto debemos ponerlo en valor y celebrarlo", aseguró, para ser interrumpido de nuevo por fuertes aplausos.

Además, "hemos tenido muy buenos resultados en algunos municipios, como en Oviedo (nuevamente aplausos), en Gijón y en Avilés; hemos pasado de ocho a cincuenta concejales en toda Asturias; hemos entrado por primera vez en muchos concejos y en algunos seremos decisivos".

Juan Vázquez aprovechó entonces para dar una pincelada de una de las labores más importantes para Ciudadanos en los próximos años. "Todo esto es, sin duda, un paso más en la implantación progresiva del partido, y lo está haciendo a una velocidad espectacular. Un paso muy importante que vamos a culminar en los próximos años".

Ese fue el mensaje en clave interna. Para el conjunto de los asturianos fue que en Ciudadanos "reivindicaremos ser la tercera fuerza política de Asturias, que tiene muchas oportunidades, y ese mensaje que centró nuestra campaña lo vamos a seguir defendiendo a partir de ahora".

Fue un fin de fiesta discreto, con pocos asistentes por lo tardío de la hora, y con cierto regusto agridulce.