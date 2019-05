El holandés herido en la Senda del Oso: "Mi accidente no será el último"

"Como guía turístico profesional, considero una verdadera lástima que la Senda del oso, que es una nuestras mayores joyas naturales, se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable; si no se actúa de manera urgente, mi accidente no será el último", ha señalado esta tarde, a través de su letrado, el holandés herido la semana pasada en la Senda del Oso, Joel Arnoldus de Bruine, que sigue ingresado en el HUCA con una lista tremenda de lesiones: fractura del tercio superior del esternón, fractura del tronquín derecho, fractura del patillo vertebral superior, fracturas en cuatro costillas, probable fractura de de la extremidad anterior de los primeros arcos costales y escoliosis dorso-lumbar de doble curvatura.

"Lo único que queremos es que Joel se recupere lo más rápido posible; es una persona muy fuerte, pero le está costando mantener el optimismo", ha indicado por su parte la esposa del guía turístico, Josefina Sánchez Aguilera. La mujer se mostraba realmente preocupada por la evolución de su marido, "una persona fuerte, tanto física como anímicamente", pero que está pasando su prueba más dura. "Le tocó a él, pero podría haberle tocado a otra persona. Si hubiese sabido lo mal que estaba, no se hubiese apoyado. Mi marido no va a ser el último. No pueden permitir que haya un accidente cada semana. Es un riesgo del que se tienen que hacer cargo, deben tomar medidas ya", ha añadido la mujer. Joel de Bruine y su familia conocen la ruta perfectamente. "Si no vamos cada semana, vamos cada diez días.

Por su parte, el letrado de Joel, Carlos Rodríguez Méndez, en cuyo despacho de Uría, 44, en Oviedo, se ha leído un comunicado, indicó que por el momento no saben qué acciones adoptarán, aunque previsiblemente será una reclamación contra la administración por el estado deplorable de la senda, que él mismo ha ido a comprobar estos días. Por el momento han encargado un informe pericial para determinar el estado de la madera que cedió provocando la caída de Joel y casi la de su hijo menor, que pudo agarrarse a unas ramas. "La responsabilidad, y ya lo ha dicho varias veces el TSJA, corresponde a la Mancomunidad de los Valles del Oso. Pero veremos si hay algún tipo de responsabilidad adicional del Principado o de alguna Consejería", ha asegurado el letrado.