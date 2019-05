El herido en la Senda del Oso: "Tuve suerte, pero si no se actúa habrá más accidentes"

"Como guía turístico profesional, considero una verdadera lástima que la Senda del Oso, que es una de nuestras mayores joyas naturales, se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable; si no se actúa de manera urgente, mi accidente no será el último", aseguró esta tarde, a través de su letrado, el holandés herido la semana pasada en la Senda del Oso, Joel Arnoldus de Bruine, que sigue ingresado en la cuarta planta del HUCA con una lista tremenda de lesiones: fractura del tercio superior del esternón, fractura del tronquín derecho, fractura del platillo vertebral superior, fracturas en cuatro costillas, probable fractura de la extremidad anterior de los primeros arcos costales y escoliosis dorso-lumbar de doble curvatura. Actualmente está siendo valorado por los servicios de Cirugía Torácica y Cirugía Ortopédica, si bien no precisa en este momento una intervención.

La esposa del herido, Josefina Sánchez Aguilera, compareció en la tarde de ayer junto a su abogado, Carlos Rodríguez Méndez, en el despacho de este en la calle Uría de Oviedo. En primer lugar quisieron mostrar su agradecimiento a las personas que participaron en el rescate. Y sobre todo a "la ayuda de Marcos, vecino de Teverga que, desinteresadamente, fue el primero en atenderme tras el accidente y no se separó de mí hasta que llegaron los servicios de emergencia: ha sido mi ángel de la guarda". Joel de Bruin también quiso dar las gracias a los Bomberos de Teverga y al equipo del grupo de rescate, que se jugaron el tipo para sacarle del lecho del río, al que había caído desde unos cinco metros de altura. Como resaltó la esposa del holandés, "había encima una línea de alta tensión y fue complicado".

Josefina Sánchez se mostraba ayer aún bastante preocupada. "Lo único que queremos es que Joel se recupere lo más rápido posible; es una persona muy fuerte, pero le está costando mantener el optimismo. Sigue estable, pero con bastante dolor", indicó. Su marido, añadió, es "una persona fuerte, tanto física como anímicamente", pero está pasando su prueba más dura. Y es que, como autónomo, es el principal sustento de su familia, y esta baja forzosa y la incertidumbre sobre su recuperación le están pesando mucho. "Hay preocupación por lo que viene", admitió su esposa. No obstante, De Bruine es muy consciente de "la suerte" que tuvo.

"Las vallas están podridas"

El hispano-holandés se extendió, a través de sus representantes, sobre el estado de la senda. "A simple vista, las vallas de protección que hay a lo largo de todo el recorrido parecen robustas, pero por dentro muchas de ellas están podridas debido al paso del tiempo y a la evidente falta de mantenimiento. La senda evidencia una absoluta falta de atención y un deterioro que tiene como consecuencia accidentes como el mío o como el de la persona que lamentablemente ha fallecido en fechas recientes. He visto a mucha gente apoyarse en las vallas para descansar, ya que en apariencia parecen seguras, y si no se actúa de manera urgente mi accidente no será el último", indicó. Y pidió que las autoridades se centren en mejorar la senda, una de las principales actividades de la zona, por no decir "la única con futuro".

"Le tocó a él, pero podría haberle tocado a otra persona. Escuchas de accidentes, pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Si él hubiese sabido lo mal que estaba la valla, no se habría apoyado. Mi marido no va a ser el último. No pueden permitir que haya un accidente cada semana. Debería ser una verdadera preocupación. Es un riesgo del que se tienen que hacer cargo, deben tomar medidas ya", añadió. Para Joel de Bruine y su familia la Senda del Oso es muy especial. "Si no vamos cada semana, vamos cada diez días", indicó la mujer.

Por su parte, el abogado de Joel, Carlos Rodríguez Méndez, indicó que por el momento no saben qué acciones adoptarán, aunque previsiblemente será una reclamación contra la Administración por el estado deplorable de la senda, que él mismo ha ido a comprobar estos días. "Recorrí 800 metros y es evidente que la senda está muy deteriorada en muchos puntos", indicó. Por el momento, han encargado un informe pericial para determinar en qué situación se encontraba la madera que cedió provocando la caída de Joel y casi la de su hijo menor, que pudo agarrarse a unas ramas. "La responsabilidad, y ya lo ha dicho varias veces el TSJA, corresponde a la Mancomunidad de los Valles del Oso. Es su obligación que la senda esté en condiciones. Pero veremos si hay algún tipo de responsabilidad adicional del Principado", añadió el letrado. En cuanto a las medidas urgentes que los alcaldes de la mancomunidad han acordado, se mostró claro: "Todo lo que sea arreglar una situación que necesita de medidas correctoras es bueno; lo importante es que se adopten".