Moriyón renuncia tras el fracaso de Foro: no será diputada autonómica

Carmen Moriyón, tal y como adelantó este periódico que sopesaba hacer, anunció esta tarde su renuncia al acta de diputada autonómica. Un acta que obtuvo tras los comicios del pasado domingo, al concurrir como cabeza de lista de Foro Asturias. Pese a todo, el partido no ha conseguido cambiar su dinámica descendente y sufrió una sangría de votos, quedándose únicamente con dos diputados, con los que no puede formar grupo parlamentario propio en la Junta General del Principado de Asturias.

"Lo correcto es dimitir", aseguró hoy Moriyón, que, no obstante, no abandona el cargo de presidenta de Foro Asturias: "Sigo creyendo en el partido". Al renunciar a su acta de diputada, entrará en la Junta quien iba de número tres en la lista forista, Pedro Leal. Moriyón aclaró además que no habrá más renuncias, por ahora, de integrantes de la lista autonómica. Adrián Pumares, secretario de Organización del partido, matizó que "se trata de una decisión muy personal y meditada" de Moriyón.

Moriyón, alcaldesa saliente de Gijón y también presidenta del partido tras suceder a Cristina Coto después de su dimisión, volverá así a la actividad médica, donde se labró su prestigio como cirujana especializada en operaciones de mama. Había colgado la bata en 2011 para convertirse en alcaldesa de Gijón, rompiendo con décadas de gobiernos locales socialistas. Con Foro aguantó en el poder municipal dos mandatos. Los que siempre dijo que quería culminar. Su inclinación primera de no pasar en política más de ocho años la tuvo que matizar para poner rumbo este año a la política autonómica con el reto casi imposible de invertir la tendencia a la baja en su partido. Su marcha de Gijón ha terminado generando un doble efecto: la debacle forista en la gran ciudad que gobernaba, donde se prevé la renuncia también de su candidato municipal, Álvaro Muñiz, y un escaso impacto en los comicios autonómicos.