Podemos no cree que Barbón "reniegue" de Pedro Sánchez para pactar con Ciudadanos

Podemos no cree que Adrián Barbón "tenga la valentía de renegar" de las políticas de Pedro Sánchez que llevaron al PSOE a ganar las elecciones generales y las autonómicas para pactar con Ciudadanos. La formación morada no está dispuesta "a cambiar sillas ni cromos" con la Federación Socialista Asturiana y recalca que ha aguantado mejor que en el resto del país si bien reconoció que los resultados "no son los que esperábamos". Daniel Ripa trasladó "una reflexión más profunda" sobre las responsabilidades de ese descenso al Consejo Ciudadano autonómico que se celebrará este sábado, aunque sí echó de menos "una campaña más activa" de su partido para el 26M.

La diputada electa Nuria Rodríguez no dudó en tomar la palabra para valorar el escenario de posibles pactos postelectorales tras el mensaje lanzado por Ignacio Prendes, de Ciudadanos, a la Federación Socialista Asturiana de Adrián Barbón. "Depende de lo que esté dispuesta a tragar la FSA", valoró la exedil de Xixón sí Puede, que no cree que Barbón "tenga la valentía de renegar las políticas de Sánchez", algo que, en su opinión, "sería una irresponsabilidad". La parlamentaria electa aseguró que en su partido "vamos a estar atentos porque aquí lo único que importa son las políticas de cambio para que la gente mejore su situación. Asturias se encuentra en un momento muy crítico". Y avanzó que Podemos puede que cambie de estrategia pero no entrará "en el juego de intercambio de cromos y sillas".

Su compañero de grupo Daniel Ripa atribuyó el retroceso de Podemos tanto en la Junta, donde han perdido cinco escaños, como en las municipales, en las que han visto menguado su número de concejales pese a tener presencia en un concejo más, 23, "a un descenso generalizado". Y matizó que los resultados en Asturias "son los mejores de todo el Estado". Las causas de ese descenso hay que buscarlas "en factores comunes, a analizar" pero, de entrada, dejó entrever que quizá había sido equivocada la estrategia de la dirección nacional sobre las elecciones autonómicas y locales que, en su opinión, debía haber consistido en "una campaña más activa, como si de una segunda vuelta de las generales se tratase". Al ser preguntados por la falta de autocrítica en Asturias, Nuria Rodríguez dio respuesta, de forma rauda, remitiéndose al Consejo Ciudadano autonómico del sábado: "Vamos a hacer una reflexión conjunta y buscar soluciones. No se trata de focalizar la responsabilidad en una persona porque somos un equipo de trabajo", afirmó. Ripa también aprovechó para tender la mano a IU. "No es una buena noticia que no tengan grupo parlamentario (...) Apostamos por que IU pueda seguir teniendo más voz en el parlamento. Veremos qué formulas hay", comentó. De entrada, el reglamento de la Junta impide la cesión temporal de un diputado para que IU llegue al mínimo de tres que le permitiría formar grupo.